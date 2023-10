Clément Beaune à Nantes : "Remettons sur la bonne piste la question de l'aéroport"

Le ministre des Transports est venu dire, aux élus locaux et aux acteurs économiques, que l'État n'abandonnait pas l'aéroport de Nantes. À plusieurs reprises, Clément Beaune a dit assumer "cette décision difficile et ce moment difficile pour le territoire" tout en ajoutant que "le projet de modernisation de l'aéroport se poursuivrait". Il reconnaît malgré tout, avec la relance de l'appel d'offres, un "décalage [du projet] de deux ans".

Le ministre a expliqué que l'offre de Vinci, la seule en lice, n'était pas satisfaisante sur le plan environnemental et financier : "Appuyer sur le bouton maintenant et donner l'impression d'avancer aujourd'hui, ç'aurait été reculer dans quelques mois et décevoir encore davantage. Je connais bien ce dossier pour avoir notamment travaillé de près avec un ancien maire de Nantes [Clément Beaune était conseiller technique au budget au cabinet de Jean-Marc Ayrault lorsque celui-ci était Premier ministre]. Je sais qu'il est vital d'avoir une modernisation de cet aéroport et cela est maintenu comme étant notre ambition."

"Le trafic aérien a été percuté par le Covid"

Clément Beaune a annoncé qu'un nouvel appel d'offres serait lancé d'ici la fin de l'année : "Ce qui est aujourd'hui l'un des dix plus grands aéroports français n'est pas à la hauteur du développement économique et de la qualité de service. Le sujet de la modernisation n'est en aucun cas remis en cause". Tout en rappelant que les enjeux ont évolué : "Le trafic aérien a été percuté par le Covid. Il croît à nouveau mais à un rythme plus faible qu'avant la crise sanitaire. Et par ailleurs, on prend un certain nombre de mesures générales, de sobriété de l'aviation, de report vers le train, etc."

Le ministre en a profité pour évoquer "le besoin d'améliorer de manière plus large la question des transports dans les Pays de la Loire". "Nous allons conclure un contrat de plan État Région très ambitieux dans les prochaines semaines", a-t-il annoncé. Il a dit également que le projet de RER métropolitain à Nantes, "parmi les plus avancés de France", pourrait faire partie "de la première vague".

"Le couvre-feu fonctionne mais il faut durcir les sanctions"

Le ministre a promis de revenir à Nantes après un mois de concertations mais le projet d'allongement de la piste de l'aéroport, qui divise, a du plomb dans l'aile : "Il faut faire mieux avec plus de concertation et plus de transparence. Et j'applique cette méthode tout de suite : concertation d'un mois notamment sur la question de l'allongement de la piste. Clairement, les paramètres ont changé. Les hypothèses de trafic ont évolué après la crise sanitaire et les exigences écologiques sont plus importantes."

Au sujet des nuisances aériennes, Clément Beaune assure que "le couvre-feu fonctionne dans le sens où il a permis de diviser par six le nombre de vols nocturnes". Ceci dit, le ministre des Transports reconnaît qu'il doit être renforcé et mieux appliqué : "J'ai demandé aux services de l'État d'être plus strict dans les contrôles et les sanctions. Nous ne sommes pas encore au plafond des amendes dans la pratique et on peut faire mieux, dans le cadre juridique actuel." Il n'est pas prêt à passer tout de suite "à une étape ultérieure avec changement des horaires ou plafonnement des vols" tout en acceptant d'ouvrir la discussion.

Moratoire sur le changement de trajectoire des avions

Enfin, sur le changement de trajectoire des avions, "il y aura un moratoire. Nous ne ferons pas de changement de trajectoire au moins jusqu'à 2027 et en attendant, avec les élus, on va regarder quelles améliorations peuvent être faites sans un impact disproportionné ou dramatique sur la population en termes de bruit". Et le ministre d'ajouter : "On ne va pas pénaliser davantage le territoire. Ce serait mal compris, à juste titre, dans la période que nous vivons. Remettons sur la bonne piste la question de l'aéroport".