Clément Beaune : après l'éboulement en Maurienne, "l'A43 va pouvoir rouvrir ce week-end, même dès demain"

Treize jours après l'éboulement d'une "dizaine de milliers de mètres cubes" qui s'est produit fin le dimanche 27 août en Savoie, en vallée de la Maurienne, qui a conduit à une suspension du trafic ferroviaire et d' importantes perturbations routières , le ministre des transports, Clément Beaune, était l'invité de France Bleu Pays de Savoie en direct vendredi matin.

Il doit aussi se rendre à Modane avant une rencontre avec les élus locaux puis un déplacement sur les lieux de l'éboulement. Sur cette portion de l'autoroute A43, fermée entre Saint-Michel-de-Maurienne et Modane, une soixantaine de conteneurs ont été installés pour sécuriser le trafic .

France Bleu Pays de Savoie - Vous étiez chez nous jeudi dernier après le gros éboulement du Freney, vous avez survolé la zone et fait le point avec les élus à Saint-Jean-de-Maurienne. Cette fois vous venez nous annoncer la réouverture de l'A43 ?

Clément Beaune - Oui, je suis venu la semaine dernière parce que je pense que c'était important de mobiliser tout le monde pour avoir des travaux rapides. Je vais en effet à Modane tout à l'heure pour échanger avec le maire, les élus, parce qu'il y avait eu aussi une attente en Haute-Maurienne. On avait dit la semaine dernière que l'urgence, c'était de rouvrir l'A43 le plus vite possible. Il fallait qu'on fasse des travaux de mise en sécurité avec des conteneurs, avec des grands sacs, ça a été déployé. On pourra très certainement rouvrir l'A43 ce week-end, je l'espère dès demain. Je ferai un dernier point technique ce vendredi matin avec les services autoroutiers, le département, les services de l'État et bien sûr les élus, pour que dans le week-end rouvre l'A43, sans doute dès demain.

Ça veut dire que les trois mois de travaux du tunnel du Mont Blanc vous pouvoir débuter lundi ?

J'avais demandé qu'il y ait un petit délai pour que l'on puisse ne pas perturber deux fois ce secteur alpin, après ce qu'on vient de vivre dans la région. Ce sera sans doute un peu plus tard que lundi, dans les prochains jours, mais les travaux du tunnel du Mont-Blanc vont pouvoir commencer, pas lundi même mais un peu plus tard, pour plusieurs semaines.

Ça veut dire que le trafic routier va rester limité entre la France et l'Italie du Nord tout cet automne parce que la circulation, si l'A43 rouvre samedi, la circulation se fera sur deux voies, une dans chaque sens...

Oui, alors d'abord, on a vu quand même que malgré les fermetures, les flux de camions notamment, c'étaient un peu atténué ces derniers temps grâce aux mesures qu'on a prises avec la préfecture pour les mettre en zone d'attente. Il n'y a pas eu les heures de bouchons qu'on avait connus dans les tous premiers jours. Ensuite, on va donc prendre encore quelques jours avant la fermeture effective du tunnel du Mont-Blanc. Et puis avec l'Italie, nous en avons discuté hier, nous allons sans doute réduire la période de travaux de cet automne dans le tunnel du Mont-Blanc. On était autour de quinze semaines, donc à peu près quatre mois de travaux, ce sera sans doute plutôt raccourci, autour de sept semaines de travaux. On précisera le calendrier dans les tous prochains jours, donc une fermeture un peu décalée et une fermeture un peu plus courte pour le tunnel du Mont-Blanc.

L'éboulement du 27 août 2023 en Maurienne - Corentin Whau / Radio France - Aucun(e)

Concernant les trains, il n'y a plus de trains entre la France et l'Italie du Nord. La réouverture de cette ligne, c'est pour quand ?

Ça prendra plus de temps. Il faut être très honnête sur ce point, c'est pour ça aussi que c'était aussi important et urgent de rouvrir l'A43 Parce que le trafic en terre par exemple, on va pouvoir, même si c'est évidemment une solution temporaire et de compensation, le faire circuler par la route, notamment pour les transports scolaires. Donc on va en quelque sorte, malheureusement, mettre quelques trains sur la route pendant le temps où le transport ferroviaire ne peut fonctionner. J'ai encore fait le point avec les équipes de la SNCF hier, on pourra donner un calendrier plus précis d'ici la fin du mois de septembre. Pourquoi on ne peut pas le faire avant ? Parce qu'il faut d'abord tout dégager pour accéder au tunnel ferroviaire et ensuite aller voir les dommages et intervenir, donc il y a forcément un peu plus de temps. Je préfère être très clair pour ne pas créer de déception : ce sera au moins deux moins et sans doute plus de fermeture du trafic ferroviaire. Mais à partir du moment où la route rouvre sur l'autoroute A43, on peut aussi organiser ces transports qui aujourd'hui ne sont pas possibles.

Pour beaucoup d'élus, cet éboulement en Maurienne et ses conséquences rendent la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin encore plus urgente. Quand allez-vous annoncer le tracé et le financement de ces 150 kilomètres de lignes nouvelles entre Lyon et le futur tunnel et 'entrée à Saint-Jean-de-Maurienne ?

Oui, ça rend effectivement, je crois, encore plus évident, encore plus nécessaire, le besoin de ce projet Lyon-Turin, notamment pour éviter qu'on ait des camions sur la route et que dès qu'on a un problème comme, on le vit malheureusement aujourd'hui, ça accroisse encore le trafic routier. Donc c'est clair que le Lyon-Turin est indispensable. Sur le tunnel, les travaux avancent bien. Sur les accès, j'ai fait une proposition que j'ai mis sur la table, où l'Etat est prêt à mettre au moins trois milliards d'euros. Mais il faut une discussion, notamment avec la Région. Elle commence, ce n'est pas très avancé, donc il faut aussi que la région s'engage. Mais je souhaite que dans les prochains mois, en fonction des discussions avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, on puisse préciser ce tracé des accès, mais je vais être très clair l'Etat sera au rendez vous. Nous mobilisons les financements européens, on se bat pour les obtenir. Il faut évidemment avoir le scénario le plus ambitieux possible, celui qu'on appelle de grands gabarits sur ces accès.

Vous aviez un entretien à votre agenda avec Laurent Wauquiez lundi. Est-ce qu'il s'est engagé sur un montant de la part de la Région sur ces pour financer ces accès ?

Pas encore. On a surtout discuté du contrat de plan entre l'État et la Région et on va poursuivre ces discussions. Je pense que si tout le monde est de bonne volonté et de bonne foi, c'est un projet qui est évidemment d'intérêt national mais qui va apporter énormément pour la région. je pense qu'il faut qu'on s'engage ensemble. Il y a encore un peu de boulot pour être très honnête mais je suis optimiste.

Le prix des carburants reste à des niveaux élevés © Radio France - Aurélien Accart

Que répondez-vous quand on vous interpelle sur le prix encore très élevé des carburants, du plafonnement du litre chez TotalEnergies, ou sur la TICPE ?

C'est vrai, les prix du carburant ont beaucoup augmenté cet été, depuis le début du mois de juillet. Il ne faut pas se mentir, ça va sans doute rester élevé dans les semaines qui viennent, parce que c'est là une situation internationale. L'État a fait beaucoup avec des chèques, avec des ristournes générales, ça a été à peu près dix milliards d'euros presque qui ont été rendus pour que ça permette de favoriser le pouvoir d'achat. Total a pris une mesure. Je pense que c'est très important aussi que cette entreprise fasse cet effort, il y a le plafonnement 1,99 euro le litre jusqu'à la fin de l'année, il faut quand même le rappeler, c'est très important dans presque 3500 stations-services partout en France de Total. Le ministre de l'économie eu la raison de demander que cette mesure se poursuive pour éviter que les prix s'envolent encore plus haut. Est-ce que l'Etat peut et doit faire plus ? Honnêtement, l'État c'est nous tous. Donc quand l'État fait quelque chose, c'est les impôts ou c'est la dette. Donc quand on a mis déjà beaucoup d'argent, quand on va faire encore des mesures de baisse d'impôts à l'année qui viennent, etc, je pense que ce ne serait pas très raisonnable.

Il y a des mesures ciblées qu'on peut regarder. Je prends un exemple : pour les chauffeurs de taxi, il y a un avantage fiscal sur le carburant, qui vaut aussi pour les routiers. On devait le remettre en question au nom de l'écologie. On va attendre un peu pour éviter d'avoir une situation qui est plus difficile. Donc ça, ça fait aussi partie des mesures concrètes, profession par profession, qu'on peut mettre en place.