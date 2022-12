Clément Beaune rejette le projet de prolongement de la ligne 1 du métro

Clément Beaune, ministre des transports, a refusé ce mercredi le projet de prolongement de la ligne 1 du métro. Il demande de "reprendre plus largement les études" en vue d'une nouvelle enquête publique.

Plusieurs avis défavorables depuis 2021

L'Autorité environnementale et la commission d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (DUP) avaient toutes les deux émis un avis défavorable, respectivement en mai 2021 et mai dernier.

Dans un communiqué, le ministre des transports déclare "prendre en compte les résultats des procédures de consultations organisées pour arrêter une décision, notamment les impacts environnementaux" sur le Bois de Vincennes.

"Un coup dur"

Pour Jean-Philippe Gautrais, le maire de Fontenay-Sous-Bois, "c'est un coup dur. C'est un renoncement de l'état à poursuivre le développement de l'est parisien".

Il considère ce rejet du projet comme "un coup d'arrêt social, économique et écologique*. Investir dans les transports publics est une nécessité car Val de Fontenay c'est 30 000 emplois. Il y en a 10 à 15 000 prévus dans les 15 ans qui arrivent*".

La mobilisation pour le projet continue

Jean-Philippe Gautrais poursuit en précisant que "c'est une nécessité pour tout l'est parisien d'avoir le prolongement de cette ligne 1. Nous avons à proximité le plus gros bouchon d'Europe et nous sommes la porte d'entrée de la Seine-et-Marne".

Le dossier ne devrait pas en rester là puisque le maire de Fontenay-sous-Bois précise qu'il compte "se mobiliser" avec les acteurs économiques élus et la population pour "montrer que l'est parisien a des atouts à faire valoir d'un côté écologique et d'un côté économique".

La date limite de la signature de la DUP, la Déclaration d'Utilité Publique, nécessaire à la poursuite du projet, est fixée au 2 mars 2023.