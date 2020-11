Moins de bus et de tramway pendant le reconfinement dans l'agglomération de Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand : l'offre de bus et de tramway redimensionnée à cause de la baisse de fréquentation

Depuis le 30 octobre, le réseau des transports en commun de l'agglomération clermontoise constate une diminution quotidienne de la fréquentation. Cette forte baisse, d’environ 50%, est plus marquée sur le réseau de bus que sur la ligne A de tramway. Le SMTC-AC et T2C ont donc mis en place une nouvelle offre de transport, ce mercredi 4 novembre, adaptée au niveau de fréquentation.

Conséquences sur les usagers

Dans un communiqué, le SMTC-AC explique que cette nouvelle offre modifie les horaires disponibles, en ayant conscience de la gêne occasionnée. Une adaptation est "nécessaire pour pouvoir garantir un service public qui fonctionne dans la durée". Une attention particulière est portée sur les jeunes et l’accès à l’hôpital, mais la nouvelle offre ne permet pas de couvrir l’ensemble des cas particuliers. Un certain nombre d’ajustements des nouveaux horaires, sera réalisé dans les jours à venir suite à des échanges avec les usagers et à une analyse fine des situations et des solutions. "La priorité est aujourd’hui donnée au CHU, avec qui le SMTC est en contact constant."

Tramway et bus

La desserte des établissements scolaires est maintenue. Les services de transports à la demande fonctionnent normalement. Du lundi au samedi, toutes les communes du ressort territorial sont desservies. Le dimanche, la fréquence habituelle est maintenue mais l’amplitude légèrement réduite.

Pendant la journée, en semaine, la ligne A (le tramway) maintient une offre à 80% (quatre tramway sur cinq) de son offre habituelle, les lignes de bus maintiennent en majorité, une offre à environ 60% en moyenne de leur offre habituelle (entre un bus sur deux et deux bus sur trois).

Ces horaires sont disponibles en ligne sur le site www.T2C.fr auprès duquel les usagers peuvent faire remonter leurs signalements ou interrogations. L’agence commerciale T2C est ouverte de 8h30 à 12h15 et de 14h à 17h du lundi au vendredi, elle est fermée le samedi.

Services C.vélo

Tous les services C. vélo sont maintenus (vélos en libre-service, vélos en location longue durée, C. vélo Box). L’agence C.vélo est ouverte aux horaires habituels.