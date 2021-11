Clermont-Ferrand : les transports en commun clermontois renforcent leur sécurité

Pour formaliser et renforcer les actions de contrôle dans les transports en commun, la police, le préfet, le procureur, la T2C, la métropole clermontoise s'entendent pour lutter contre les incivilités et renforcer le sentiment de sécurité.

En matière de sécurité, l'union fait la force. Pour améliorer la lutte contre la fraude et les incivilités dans les transports publics de Clermont Métropole, l'état, les forces de police, le procureur, la T2C s'associent pour coordonner les différentes actions de lutte contre les incivilités mais aussi de prévention.

Seul dans son bus, le chauffeur est parfois démuni face à un agresseur. "Un bus c'est un concentré de 30 m2 d'humanité," confie Damien Romero, chauffeur à la T2C depuis 26 ans et secrétaire du comité social et économique. "Depuis le début de la pandémie, la tension s'est accrue dans les transports. Le port du masque s'est ajouté aux autres crispations."

"Cela se passe bien globalement avec les passagers, mais on doit faire face aussi à l'agressivité de certains usagers, automobilistes, scooters ou trottinettes qui ont des conduites dangereuses sur la chaussée. Tous ces comportements sont usants. Heureusement, au fil des années, la réactivité de la police s'est améliorée. On espère que cette convention va améliorer la sécurité des agents mais aussi des usagers. "

Blandine Galliot, présidente de la T2C. © Radio France - Claudie Hamon

C'est également le souhait de Blandine Galliot, la présidente de la T2C "Depuis le début de la crise sanitaire, la T2C a perdu 12 à 13% de passagers. Cette baisse de fréquentation n'est pas due à l'insécurité mais ce sentiment peut naître quand on se retrouve seul dans un bus tard le soir. Quoiqu'il en soit, il y a une usure de la part du personnel qui subit quotidiennement des agressions." Chaque année la T2C signale à la police entre 500 et 600 incivilités par an, dont 80 plaintes environ et une centaine de mains-courantes.

Parmi les mesures envisagées dans cette convention, la police devraient organiser des patrouilles mixes dans les transports. "On organise déjà des patrouilles mixes à VTT avec les différentes polices municipales de la métropole," précise le commissaire divisionnaire Grégoire Chassaing. "Bientôt nous organiserons des opérations mixtes dans les transports."

En cas d'agression dans les transports en commun ou sur la voie publique il faut composer le 17.