Aéroport Clermont-Auvergne : avenir incertain et trafic perturbé chez Hop !

Les personnels navigants ont des craintes sur l'avenir de la filiale d'Air France. La grève est prévue sur deux jours et perturbe le trafic. Près d'un vol sur deux est annulé ce vendredi entre Clermont-Ferrand et Paris.

Le mouvement social des vendredi 7 et samedi 8 avril est initié par les syndicats CFDT, CGT et UNSA. La grève concerne les hôtesses et stewards (pas les pilotes). Née de la fusion de trois filiales d'Air France, la compagnie Hop ! navigue en zone de turbulences et de grosses incertitudes planent sur le périmètre d'activité et sur l'emploi. Hop ! dispose d'une centaine d'appareils et assure 600 vols quotidiens vers 50 escales en France et en Europe depuis 2006.

D'ordinaire, cinq rotations quotidiennes sont assurées entre l'aéroport de Clermont-Auvergne et les plateformes de Roissy et d'Orly. Le trafic sera très affecté ce vendredi vers la capitale (voir ci-dessous). La liaison avec Amsterdam est maintenue pour le moment. Les éventuelles annulations de vols pour samedi n'avaient pas encore été communiquées à la mi-journée.

Trois vols annulés au départ de Clermont-Ferrand

14h35 Clermont-Charles-de-Gaulle

18h30 Clermont-Orly

18h30 Clermont-Charles-de-Gaulle

Trois vols annulés au départ de Roissy Charle-de-Gaulle

13h45 CDG-Clermont

17h55 CDG-Clermont

21h40 CDG-Clermont

Deux vols annulés au départ d'Orly

17h50 Orly-Clermont

21h15 Orly-Clermont.

[Mvmt social personnels HOP!] Le programme des vols sera perturbé les 07-08 avril. Infos & mesures commerciales https://t.co/4h939He2d5 pic.twitter.com/mvzzKzrVT5 — HOP! ✈ (@hopinfos) April 6, 2017

85% des vols sont assurés ce vendredi, selon la direction de Hop !