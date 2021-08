Clermont-Ferrand: C.Vélo change tout sauf de nom

Cinq nouvelles stations ont déjà été installées. Les 52 stations existantes vont elles être totalement transformées. Il faut tout démonter et remonter le nouveau système d'accroche des vélos et les nouvelles bornes de location. Six stations doivent être modifiées chaque jour, à commencer ce mercredi par les stations Cezeaux-Pellez, Regensburg, Lafayette, Liondards, CHU Montpied et Poncillon. Pour leur remise en service, il faudra attendre que la moitié des nouvelles stations soient prêtes, à priori le 25 ou le 26 août.

A la rentrée, les 680 vélos devraient être disponibles et toutes les stations opérationnelles. Ils seront neufs, plus légers d'un kilo et avec sept vitesses au lieu de trois. Mais d'ici là, les prochains jours seront compliqués pour les utilisateurs qui vont voir les vélos disparaître progressivement. La carte disponible sur le site ou l'application C.Vélo, qui permet de savoir combien de vélos sont disponibles dans chaque station va se vider peu à peu.

Plus de vélos et plus de cyclistes

Les utilisateurs seront prévenus par mail de ce changement, avec un lien pour s'inscrire dans le nouveau système. Une fois la démarche effectuée, ils pourront enfourcher ces nouveaux vélos installés par la société espagnole Moventia. C'est elle qui a remporté l'appel d'offre pour exploiter les C.Vélo jusqu'en 2031.

Le système de location de vélo en libre service clermontois compte près de 11.000 abonnés. Tous n'utilisent pas des vélos tous les jours mais assez régulièrement. La moyenne est d'environ 3.500 courses par jour. Elle devrait augmenter avec ce nouveau système, parce qu'il y aura plus de vélos en location et plus de stations, en particulier quatre nouvelles stations installées dans les quartiers nord de Clermont, délaissés jusqu'à présent.

Pas de changement en revanche pour les C.Vélo à assistance électrique en location longue durée. Ils ne sont pas disponibles dans les bornes mais à l'agence C.Vélo de la gare ou dans les communes de l'agglomération.