Clermont-Ferrand : C.vélo fête ses 10.000 abonnés

Clermont-Ferrand, France

Angelina a franchi le pas en décembre. Elle a pris son abonnement et utilise depuis régulièrement C.vélo entre son domicile et son travail. Quelques minutes de marche jusqu'à la station la plus proche, un peu plus d'un kilomètre à vélo et à nouveau quelques minutes de marche, elle va plus vite que les transports en commun et s'offre un bol d'air avant d'être enfermée toute la journée au travail. Cette jeune clermontoise est la 10.000eme abonnée et une adepte désormais convaincue du vélo.

Depuis Angelina, les abonnements se poursuivent. Leur nombre a explosé en huit mois, de 1.100 à plus de 10.000. Cela représente en moyenne 60.000 trajets par mois, sept fois plus qu'au début 2018. Même en cette période hivernale, le nombre de location de vélos faiblit à peine.

Un succès imprévu

Les estimations tablaient sur 5 à 600 abonnés supplémentaires dans l'année, bien loin de la réalité. Du coup, Clermont Auvergne Métropole a dû mettre la main à la poche plus que prévu puisque c'est la collectivité qui paye les 25 €uros que coûte chaque abonnement. Il a fallu également augmenter le nombre de vélos pour répondre à la demande. Cela représente un budget d'environ 250.000 €uros.

Il y a cinq ans et demi, à la création de ce service de vélo en libre service, il existait dix stations. Aujourd'hui, il y en a 52 et 602 vélos (avec un taux de disponibilité qui tourne autour de 80%). Les 170 vélos à assistance électrique eux ne sont pas disponibles en station, il faut les réserver. Sans surprise, les stations les plus utilisées sont celles du centre ville (Jaude et Lagarlaye), de la gare, des Carmes (Michelin) et du CHU (Montpied et Estaing).

Quant aux utilisateurs, l'abonné type utilise le vélo entre son domicile et son travail, sans sortir de Clermont, ou bien arrive en ville par les transports en commun et termine son trajet à vélo. Les pics d'utilisation se situent logiquement le matin et l'après-midi mais plus il y a d'abonnés, plus l'utilisation des C.vélo s'étire tout au long de la journée. Il y a même des locations de nuit, par exemple la nuit du jeudi au vendredi, entre 23 heures et 3 heures du matin, pour le retour des soirées étudiantes.