Clermont-Ferrand : C Vélo passe sur le grand braquet pour doper la location

Le nombre de vélos électriques en libre-service va doubler dans l'agglomération clermontoise. A terme, 170 VAE nouvelle génération seront mis à la location pour compléter le parc existant.

A Clermont-Ferrand, le Syndicat Mixte des Transports en Commun a décidé de multiplier par deux son parc de vélos électriques. Certains clients sont sur des listes d'attente depuis le mois de juillet pour la location longue durée ! Pour faire face à la forte demande, l'agence C Vélo passe donc sur le grand plateau de l'offre et comptera 170 vélos à assistance électrique (VAE) en début d'année prochaine. Des deux-roues plus modernes, plus légers et plus autonomes destinés à la location longue durée.

Chantal, figure incontournable de l'agence C Vélo - gare SNCF à Clermont-Ferrand © Radio France - Claudie Hamon

1200 clients C Vélo

Les premiers exemplaires sont d'ores et déjà disponibles à l'agence de la gare SNCF de Clermont-Ferrand. Le tarif de base pour louer un vélo électrique est de 50€ par mois sur le réseau C Vélo. Tarif réduit de 42€ sous conditions, notamment si vous travaillez dans l'une des 35 entreprises clermontoises, qui ont signé un plan de déplacement avec le SMTC. Cela concerne plus de 36 000 salariés. 1.200 clients utilisent le service en libre service et la location de vélos électriques C Vélo. Des vélos fabriqués par les cycles Arcade basés à la Roche-sur-Yon en Vendée.