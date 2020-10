Clermont-Ferrand: cap sur les boulevards nord pour les cyclistes

Il y avait même un grand-bi, ces vieux vélos dont la roue avant fait la taille d'un homme. Ils étaient une soixantaine de cyclistes pour cette sixième Vélorution clermontoise, la première depuis la rentrée. Les premières Vélorutions organisées pendant l'hiver avaient pleinement réussi à faire du vélo un sujet majeur de la campagne électorale à Clermont-Ferrand. Pas question pour autant de relâcher la pression aujourd'hui.

La première coronapiste (piste provisoire créée à la faveur du déconfinement) est un succès, que souhaite prolonger le collectif Vélorution clermontois. D'abord en obtenant sa mise à double sens et le prolongement de cette piste des boulevards de ceinture sud qui s'arrête brusquement. Ils aimeraient qu'elle aille jusqu'à la gare. Ensuite ils demandent la création d'une même piste cette fois au nord du centre ville, sur les boulevards de ceinture nord, afin de boucler la ceinture cyclable.

Elle pourrait reprendre le parcours emprunté ce lundi, l'avenue Michelin, la place des Carmes (où une piste est en cours de création à l'occasion des travaux de la place), le boulevard Jean-Baptiste Dumas et le boulevard Lavoisier (à trois files de circulation automobile sur 700 mètres et aucun aménagement cyclable). Le peloton de ce lundi a pu circuler sans provoquer de bouchon supplémentaire. Et ce qu'on appelle la masse critique du peloton a fait que les automobilistes roulaient plus prudemment que d'habitude.

Vous êtes une soixantaine, vous prenez à peu près autant d'espace que 10 voitures

La Vélorution de ce mercredi s'est terminée par des applaudissements et un concert de sonnettes. Les organisateurs en ont profité pour rappeler qu'un cycliste de plus, c'est une voiture de moins. Plus de vélos, ce sera donc une circulation plus fluide dans l'agglomération. Tout en respectant la distanciation physique.