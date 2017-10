Clermont-Ferrand : début des travaux de démolition de la passerelle Clémentel

Il va falloir cinq jours pour raser le pont d'Auchan-nord qui enjambe le très fréquenté boulevard Etienne-Clémentel dans un quartier Croix-de-Neyrat en pleine mutation. La circulation va être perturbée, un plan de déviation est mis en place jusqu'au vendredi 27 octobre.

Un chantier spectaculaire et un trafic perturbé toute la semaine à Clermont-Ferrand. La passerelle Clémentel va être démolie à compter de ce lundi et jusqu'à vendredi inclus. La semaine suivante sera consacrée à l'aménagement de la voirie. Cette passerelle enjambe le boulevard Etienne-Clémentel depuis des décennies dans le quartier Croix-de-Neyrat. Conséquence, la fermeture du boulevard à partir de 7 heures dans les deux sens entre la rue Georges Méliès et la rue du Solayer. Un plan de déviation est mis en place pour toute la semaine.

le plan de déviation - démolition de la passerelle Clémentel - @ ville de Clermont-Ferrand

Avant la démolition de la passerelle, un chantier de désamiantage et de préparation a été nécessaire. Ce chantier est symbolique puisque c'est la dernière passerelle du genre a été détruite dans la capitale auvergnate. Au-delà de ce chantier, c'est l'avenir de la mobilité dans l'agglomération qui est en jeu. Les explications de Grégory Bernard, adjoint au maire de Clermont-Ferrand, en charge de l'urbanisme.

Le plan de déviations

Dans le sens Nord-Sud :

Par la rue Robert Lemoy puis la rue de Flamina (itinéraire conseillé pour les PL)

Par la rue Georges Méliés puis la rue de Flamina

Dans le sens Sud-Nord :