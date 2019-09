Clermont-Ferrand: cinq nouvelles rames pour le tramway

Clermont-Ferrand, France

Elles portent les numéro 27, 28, 29, 30 et 31. Les nouvelles rames sont arrivées au dépôt de Champratel depuis plusieurs mois mais elles n'ont reçu l'autorisation de rouler en service commercial que vendredi. Et depuis lundi, elles sont en service sur la ligne A.

La couleur n'a pas changé, toujours fleur de lave. Il faut chercher dans les détails pour distinguer ces nouvelles rames des anciennes. Cela se passe au-dessus des vitres, avec une carrosserie rainurée sur les anciennes rames et lisse sur les nouvelles. Une carrosserie un peu plus haute de près de dix centimètres, afin de loger les éléments de climatisation, plus gros que ceux de la génération précédente.

Car c'est un des changements les plus importants, invisible mais sensible, la climatisation est plus puissante sur ces nouvelles rames. Ce ne sera pas un mal puisque la canicule a provoqué une panne de clim sur plusieurs rames cet été. A l'intérieur, rien de vraiment perceptible, les sièges et leur répartition sont les mêmes.

L'intérieur d'une rame neuve © Radio France - Emmanuel Moreau

30 rames pour la ligne A

Mais pour les usagers, le principal changement, ce sera l'augmentation de la fréquence. Avec un parc de 30 rames, on devrait passer d'un tram toutes les 7-8 minutes aux heures de pointe à un tram toutes les 5-6 minutes. Les voyageurs seront donc être un peu moins serrés. C'est d'ailleurs la raison principale qui a poussé le SMTC à acheter ces cinq rames supplémentaires (dont une pour remplacer une rame détruite par un incendie). De quoi amortir surtout la hausse régulière de la fréquentation de la ligne A, 2,5% chaque année. Pratiquement 70.000 voyageurs l'empruntent chaque jour.

L'année prochaine doit débuter la révision mi-vie des rames anciennes. Elles seront démontées une par une pour être rénovées en intégralité afin de pouvoir continuer à circuler jusqu'au début des années 2030. Le tram clermontois devra alors être remplacé, très probablement par un tramway classique et non plus sur pneus.