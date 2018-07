Clermont Auvergne Métropole, le département du Puy-de-Dôme et la société d'autoroute APRR s'entendent pour organiser la mobilité urbaine dans le cadre de l'élargissement de l'A75.

Clermont-Ferrand, France

Un protocole d'accord signé ce mercredi 11 juillet entre Clermont Auvergne Métropole, le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme et APRR prévoit de réaliser les travaux nécessaires pour développer des modes de transport doux.

Signature convention APRR, Conseil Départemental du Puy-de-Dôme et Clermont Auvergne Métropole - Jodie Way-CD63

De nouvelles voies de transport seront ainsi créées et agrandies pour permettre aux vélos de circuler, mais aussi aux piétons. Des sites propres de bus seront également aménagés sur l'avenue Ernest-Cristal. La piste cyclable qui franchit l'A75 rue Auguste Seneze entre le Brézet et Marmilhat sera élargie et allongée.