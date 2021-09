Clermont-Ferrand : les vélos en libre-service s'implantent dans les quartiers nord

Plus légers et plus rapides, les nouveaux vélos en libre-service de l'agglomération de Clermont-Ferrand s'implantent dans les quartiers nord. Une nouvelle station C.vélo fonctionne depuis fin août à l'arrêt tram Hauts de Chanturgue à Croix de Neyrat, elle s'ajoute aux stations Viviani et Albert Camus tout proches et celle plus près du centre-ville, aux Carmes.

Le réseau C.vélo s'intensifie, "nous essayons installer les stations C.vélo le long du tram, et à moins d'un km d'écart," précise François Rage, le président du SMTC. Avec ces nouvelles stations, le parc C.vélo compte maintenant 680 bicyclettes contre 550 auparavant, réparties sur 57 stations.

C.vélo compte 10 000 abonnés et enregistre 4 000 voyages par jour. © Radio France - Claudie Hamon

Une nouvelle application, plus moderne permet de s'abonner, localiser une station ou trouver un vélo. Un QR code de l'application PBSC est disponible sur "App Store" ou "Google Play". Tous les usagers à partir de 16 ans peuvent s'abonner.

Une deuxième phase d'implantation de C.vélo est en projet, "la demande est très forte sur Beaumont, Aubière, et le secteur Cournon-Le cendre," précise François Rage. "En attendant, les habitants de Blanzat, Orcine et Cournon peuvent avoir accès à des vélos longue durée à proximité grâce à un partenariat avec la Poste, ils peuvent venir le chercher dans leur bureau de poste."

Plus facile d'entretien, chaque vélo en libre-service clermontois coûte tout de même à la collectivité 500 euros par an, investissement et entretien compris et environ 300 euros pour chaque vélo en location longue durée.

Les 10 000 abonnés et les 4 000 trajets par jours ne permettent pas à C.vélo d'être rentable avoue François Rage. "Le transport n'est jamais rentable, l'usager ne paie que 15% de ce que ça coûte. Le reste est soit subventionné soit à la charge des collectivités."