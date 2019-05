Clermont-Ferrand : le réseau bus de la T2C très perturbé à cause d'une livraison de gasoil défectueux

Clermont-Ferrand, France

Des bus qui s'arrêtent subitement laissant leurs passagers en carafe : grosses perturbations ce vendredi matin sur le réseau T2C de l'agglomération clermontoise. En cause, une livraison de 30 000 litres de gasoil défectueux qui a entraîné des pannes en série. A la mi-journée, seules quatre lignes du réseau clermontois fonctionnaient normalement. Le problème venant du dépôt de la Pardieu, ce sont les parties Sud et Ouest du réseau qui sont impactées.

Pour cause de livraison de gasoil défectueux par le fournisseur, les lignes de bus sont fortement à très fortement perturbées.



Les lignes @BusB_T2C, @BusC_T2C, 3, 4 et 24 fonctionnent normalement.



Veuillez nous excuser pour la gêne causée.#T2CetVouspic.twitter.com/YzCWGtqFO6 — T2C et Vous (@T2CetVous) May 17, 2019

Les bus de retour au dépôt

70 à 80 bus impactés ont été rapatriés au dépôt de La Pardieu pour être vidangés et contrôlés, opération qui va durer tout le week-end selon le président de la T2C, Olivier Arnal. La T2C a injecté dans le réseau des bus de substitution pour rétablir le trafic dans le courant de l'après-midi. En revanche des bus vont manquer dans la soirée entre 17h et 19h. "Demain, ça ne se verra pas, puisque le week-end, le service est réduit et lundi matin les choses reprendront", précise Olivier Arnal qui ajoute que la T2C va se retourner contre le fournisseur de carburant.