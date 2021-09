Clermont-Ferrand : Deuxième édition de la journée sans voitures dans les rues du centre ville

Devant les barrières installées pour empêcher l'accès au boulevard François Mitterrand, les policiers municipaux vont preuve de diplomatie. "Beaucoup d'automobilistes n'étaient même pas au courant de la manifestation, et ça ne leur plaît pas trop" explique cet agent qui vient d'accorder une dérogation à une infirmière qui souhaitait rentrer chez elle après son astreinte au centre Hospitalier Universitaire.

Les policiers municipaux ont du réorienter les automobilistes © Radio France - Jean-Pierre Morel

Mais pour la majorité des voitures, motos ou autres scooters, pas de passe droit. Le centre ville est rendu aux piétons et aux cyclistes. "De toute façon, tout est fait pour empêcher les voitures de rentrer dans le cœur des villes maintenant" râle Bernard au volant de sa grosse berline de marque allemande. "Certains, comme moi, ne peuvent pas se passer de leur voiture, et on se retrouve pris en otage de plus en plus souvent, c'est insupportable".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour les piétons et les cyclistes en revanche, c'est une journée pluvieuse, mais heureuse. Avec son VTT plein de boue, Christophe, lui, peut se faufiler sans problème entre les barrières. "Mon truc, c'est plutôt de rouler dans la chaine des Puys, mais lorsque je vais au travail en vélo, ce n'est pas du tout la même chose" poursuit le trentenaire, "disons que sur dix voitures, il y en a une qui ne nous respecte pas, mais celle là nous fait trembler, alors cette journée sans voiture, c'est bien, mais il en reste beaucoup d'autres avec, c'est uniquement symbolique, et sans effet à mon avis".

L'accès au centre ville était réservé aux piétons et aux cyclistes © Radio France - Jean-Pierre Morel

A compter du 1er décembre, la limitation de vitesse sera réduite à 30 Km/h dans la plupart des rues de la ville. "Au moins, je vais pouvoir doubler les voitures" rigole l'un des désormais nombreux cyclistes qui profitent des nouveaux aménagements à Clermont-Ferrand.