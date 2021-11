Clermont-Ferrand en route vers le 30 km/h

C'est ce mercredi 1er décembre que la vitesse limite à 30 km/h entre en vigueur à Clermont-Ferrand. Un choix politique mais surtout de sécurité pour les plus fragiles sur la route, piétons et cyclistes. De plus en plus de municipalités, en France et ailleurs, franchissent le pas.

Pour ou contre, il faudra s'y plier et réduire sa vitesse dans les rues clermontoises dès ce mercredi. La municipalité veut faire de Clermont une ville apaisée, ce qui veut dire aussi limiter les nuisances des voitures qui circulent en ville. Plus question d'adapter la ville à la voiture comme par le passé, ce sont les véhicules motorisés qui doivent s'adapter à la ville. Comme sur la place de Jaude, une zone de rencontre où les piétons sont prioritaires et les motorisés limités à 10 km/h, le rappel n'est pas inutile. Il n'y a pas si longtemps, cette place était un grand parking, une époque révolue. La limitation de la vitesse est une continuité de cette évolution.

Car la vitesse reste un facteur déterminant dans la gravité des accidents dont sont victimes les piétons. Par rapport à une vitesse limite à 30 km/h, le risque d'être tué est multiplié par deux à 40 km/h, par six à 50 et par 73 à 70 km/h. Dit autrement, un piéton a 95% de chance de survie lors d’un choc à 30 km/h, il n'en a plus que 53% à 50 km/h et seulement 20% à 60 km/h. Et le risque existe aussi pour les cyclistes.

16% des victimes de la route sont des piétons

Cela vaut largement de prendre une ou deux minutes sur son temps de trajet. Pas plus car la vitesse moyenne en agglomération est d'abord imposée par les feux de circulation; rouler à 50 ou à 30 entre deux feux rouges ne change rien. Et à la fin de son trajet, l'automobiliste se transformera lui aussi en piéton.

Les piétons représentent 16% des morts et des blessés de la route en France métropolitaine, dans 86% des cas ils sont tués lors de collision avec un véhicule motorisé. 53 piétons sont morts en France le mois dernier, dont une à Clermont. 27 cyclistes ont été tués également en octobre, dont deux à Clermont. Et 48 motocyclistes ont trouvé la mort au cours du même mois. Le moindre accident peut très vite être dramatique pour les plus fragiles.

Un peu partout en Europe

En abaissant la vitesse, la ville de Clermont ne cède pas à une mode parisienne mais à une tendance lourde dans toute l'Europe. Ce sont les Pays-Bas qui ont lancé ce mouvement dans les années 70, suivis un peu partout depuis. La ville de Graz, en Autriche, a adopté le 30 km/h dès 1992. Des exceptions à l'époque qui n'en sont plus aujourd'hui. L'agglomération de Bruxelles par exemple a réduit la vitesse au début de l'année. En Espagne, le 30 km/h est en place depuis le mois de mai dans les villes et villages (à l'exception de quelques grands axes) et la vitesse est même abaissée à 20 km/h dans les rues sans trottoir. En Angleterre, c'est le 20 miles par heure (32 km/h) qui est en vigueur dans une bonne partie de Londres, à commencer par la City.

En France, c'est Fontenay-aux-Roses, en région parisienne, qui a expérimenté cette vitesse dès 1997. Avant Grenoble en 2016, Lille en 2019, Nantes, Brive, Rennes, Niort ou encore Montpellier cet été. Avant Lyon l'année prochaine et la liste est loin d'être exhaustive. Les automobilistes clermontois vont donc devoir s'habituer, non pas à mettre le pied sur le frein, mais à éviter de trop accélérer. Ce qui permettra aussi de moins consommer de carburant.