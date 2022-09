Clermont-Ferrand : grève dans les transports en commun en ce jour de rentrée scolaire

C’est une fin de semaine compliquée qui attend les usagers des transports en commun clermontois. En raison d’un mouvement de grèves de grande ampleur des personnels de la T2C, le service sera très peu assuré. Les trams et une bonne partie des bus seront à l’arrêt ce jeudi 1er et vendredi 2 septembre.

75% des salariés de la T2C en grève

Le taux de grévistes pour le jeudi 1er septembre s’élève à plus de 75 % selon la T2C. Les salariés revendiquent des hausses de salaires, plus d’effectifs et des moyens matériels supplémentaires pour renforcer l’offre de transports. Le mouvement, reconductible, pourrait durer au moins trois jours.

Pas de tram et très peu de bus

Sur son site internet, la T2C indique que seuls les bus suivants devraient circuler : les lignes 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36 et 37. Les services spécifiques scolaires non assurés par T2C, les transports à la demande et la Navette du Panoramique des Dômes ne devraient pas être impactés par cette grève.