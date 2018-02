Clermont-Ferrand, France

Le plus gros chantier, ce sera la réhabilitation du viaduc des Carmes. Un chantier pour lutter contre les infiltrations, programmé sur trois mois et demi, qui impose donc de couper le tram à ce niveau. Les autres travaux consistent à refaire, et consolider, une partie de la plateforme entre Gaillard et Brugière. Des travaux plus légers et moins longs, deux mois suffiront.

C'est pour cela que la coupure du tram se fera en deux temps. Elle sera totale, de la mmi-mai à la fin août, de la station 1er mai jusqu'au terminus de la Pardieu. Le centre ville ne sera donc plus desservi. Mais jusqu'au 2 juillet, le tram circulera toujours sur la partie nord, des Vergnes à la place du 1er mai. C'est un peu la double peine pour les usagers qui prennent le tram sur sa partie sud puisque pour eux, ce sera le troisième été de coupure. Impossible de faire autrement, le dépôt étant situé à Champratel, donc au nord de la ligne.

Des voies de bus boulevard Trudaine et chaussée Claudius

Comme les années précédentes, un bus de substitution sera mis en place avec quelques nouveautés pour qu'il puisse circuler le plus rapidement possible. Cela touchera trois secteurs où la circulation risque d'être très perturbée. D'abord le boulevard Trudaine où la voie de droite sera transformée en voie réservée aux bus, les (nombreux) arrêts en double file à cet endroit (école Jules Ferry, fast-food, pharmacie) ne seront donc plus possibles. Il y aura ensuite la chaussée Claudius, entre les places Delille et du 1er mai. La voie descendante sera coupée et transformée elle aussi en voie de bus. Enfin troisième point difficile, la place du 1er mai avec des détournements de la circulation au fil de l'avancée des travaux.

Les travaux toucheront notamment le boulevard Léon Jouhaux © Radio France - Emmanuel Moreau

Les problèmes de circulation dans ces secteurs risquent d'être très importants pendant un bon mois. A partir de la mi-juin, les étudiants sont moins nombreux, les lycéens également, le trafic routier diminue progressivement. Quant aux mois de juillet et août, l'expérience de l'été dernier montre que les problèmes sont assez rares.

Les travaux de cette année représentent 3,5 millions d'€uros. Au total, les trois coupures estivales auront coûté 10 millions d'€uros plus 2,5 millions pour fonctionnement des bus de substitution. Mais une fois ces gros chantiers passés, la SMTC et la T2C promettent plusieurs années de pause. A partir de 2022, il devrait y avoir d'autres travaux, mais très légers, et ne nécessitant pas plus de deux à quatre semaines de coupure.