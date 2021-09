Clermont-Ferrand : journée sans voiture ce dimanche de 10h à 17h

Après le succès de la première édition, Clermont Auvergne Métropole renouvelle l'opération. Il s'agit de sensibiliser à un meilleur partage de la voirie et encourager les modes de déplacements alternatifs aux voitures.

"La première édition avait rencontré un vrai succès" se félicite Clermont Auvergne Métropole, qui a donc décidé de renouveler l'expérience. Ce dimanche de 10h à 17h , il sera impossible de circuler en voiture. Le centre-ville de Clermont-Ferrand sera ouvert uniquement aux mobilités douces et aux transports en commun .

La CAM souhaite sensibiliser à un meilleur partage de la voirie, d’expérimenter des modes de déplacement alternatifs à la voiture et de préserver la qualité de l’air.

Expérimenter des modes de déplacements

Pour se rendre à Clermont-Ferrand il faudra laisser sa voiture sur l'un des parkings relais et utiliser les transports en commun pour accéder au centre-ville, ou louer un C.vélo.

Les bus, eux, circuleront aux horaires habituels du dimanche, mais les lignes B et C seront renforcées . Le tram aussi.