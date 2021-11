Clermont-Ferrand : l'association Vélo-Cité 63 sensibilise les cyclistes à leur visibilité nocturne

Le passage à l'heure d'hiver et la tombée de la nuit précoce accentue la nécessité de pouvoir rouler en toute sécurité en étant visible. Pour l'occasion, un stand d'information et de contrôle a été installé à la station C'Vélo des Salins à proximité de la piste cyclable.

La sécurité des cyclistes au cœur d'une campagne de la FUB, la fédération française des usagers de la bicyclette, baptisée "Cyclistes Brillez". A cette occasion, l'association Vélo-Cité 63 soutenue par la Prévention MAIF tenait un stand d'information ce mercredi de 17h à 20h devant la station C'Vélo des Salins à l'angle des boulevards Charles de Gaulle et François Mitterrand à Clermont-Ferrand.

L'objectif est de sensibiliser les usagers vulnérables pour assurer leur visibilité nocturne ou par mauvaise visibilité (notamment avec le changement d’heure). Les organisateurs en ont profité pour contrôler les vélos et distribuer gratuitement des kits d’éclairage-vélo et de brassards réfléchissants.

Les voitures calculent les voitures, mais pas les vélos, c'est important de clignoter devant, derrière, de partout - Sandrine

Sandrine s'est arrêtée au stand, histoire de faire contrôler son vélo électrique qui affiche 9000 km au compteur après quatre ans d'utilisation. "Il m'est déjà arrivé de voir une voiture ne pas me voir au stop. Les voitures calculent les voitures, mais pas les vélos, c'est important de clignoter devant, derrière, de partout pour éviter les accidents... Je vais tous les jours au boulot avec et c'est que du bonheur, même s'il faut faire très attention".

Les cyclistes sont nombreux à emprunter la piste cyclable et à s'arrêter au stand de Vélo-Cité 63 et de la Prévention MAIF qui soutient l'opération. "Il y a tout ce qu'il faut, Vous avez un bel éclairage", constate Serge Fabbro en contrôlant le vélo de Sandrine, mais le président de Vélo-Cité 63 . "beaucoup de vélos "musculaires" ne sont pas toujours équipés. Il y a eu des événements dramatiques récents qui nous font dire qu'il vaut mieux prévenir que guérir notamment en cette période puisque la nuit va tomber très rapidement."

Les cyclistes doivent optimiser leur visibilité nocturne Copier

Rouler casqué, protégé et bien visible

En marge de cette opération de sensibilisation, des opérations de contrôles et de prévention sont effectués régulièrement par la police. Municipale ou nationale. C'était le cas la veille dans ce même secteur du carrefour des Salins. Le préfet du Puy-de-Dôme, a assisté à ce contrôle et en a profité pour préciser. "Le casque n'est pas obligatoire pour les adultes. Si vous êtes un peu "réfléchi", vous vous dites que si ma tête touche le sol, il vaut mieux que j'ai un casque. Philippe Chopin précise également "on explique aussi que lorsqu'on est cycliste, il ne faut avoir des distractions. Parce que si vous écoutez de la musique à fond, vous n'êtes pas attentif à ce qui se passe, hors vous êtes sur des endroits où il y a de la circulation, un espace partagé. Donc il faut être attentif. Il faut être attentif à votre propre sécurité, respecter le code de la route. On sait très bien qu'il n'y a pas que les automobilistes qui s'affranchissent du Code de la route. Il y a aussi des cyclistes."

Philippe chopin le préfet du Puy-de-Dôme Copier

Clermont-Ferrand : contrôle de police au carrefour des Salins © Radio France - Thomas Loret

L'enjeu de ces contrôles de police consiste à inviter les cyclistes à adopter les bons comportements en allant au-delà des obligations légales. Arnaud Bavois, directeur départemental de la sécurité publique du Puy-de-Dôme. "Le Code de la route s'applique à tout le monde, y compris aux piétons. Ce qu'on oublie parfois de faire appliquer. Certains équipements qui sont obligatoires effectivement en zone rurale, sont hautement recommandés en zone urbaine, où le risque est peut-être même encore plus élevé. Une chute à vélo ou à trottinette électrique ou en mono-roue électrique qu'on voit maintenant, peut avoir des conséquences dramatiques. De la visibilité, être vu, c'est-à-dire de l'éclairage, des vêtements ou réfléchissants, c'est l'idéal. Et effectivement, une protection au moins de la tête, voire des mains également, serait hautement protecteur. Parce que là aussi, les mains souffrent beaucoup et on peut vite se retrouver avec des blessures assez graves."

Arnaud Bavois, Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Puy-de-Dôme Copier

