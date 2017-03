Clermont-Ferrand : l'été sans tramway. La 2e phase des travaux d'entretien de ligne A débute le 3 juillet

Le tramway sera totalement interrompu cet été à Clermont-Ferrand. Après le viaduc Saint Jacques l'an dernier, la 2e phase des travaux du tramway de Clermont-Ferrand nécessite la fermeture de la ligne A pendant huit semaines, du 3 juillet au 27 août prochain.

Les travaux d'entretien de la ligne A se poursuivent. Pendant 8 semaines, du 3 juillet au 27 août, la circulation du tram sera totalement interrompue. Après les longs travaux du viaduc Saint Jacques, il s'agit cette fois de renouveler le revêtement de roulement et de remplacer certains rails entre "Maison de la Culture et Gaillard" et "Lycée Brugière et Champratel".

Des bus de substitution seront mis en place à la même fréquence

Bien sûr des bus de substitution seront mis en place, tout au long du parcours et les lignes 5 et 32 seront prolongées jusqu'aux Vergnes. La circulation urbaine sera essentiellement perturbée sur le secteur de la rue Torpilleur Sirocco en raison des travaux effectués sur les carrefours. Coût de cette 2e tranche des travaux : 4 millions d'euros. Tous les renseignements sur le site du SMTC et le site dédié spécialement aux travaux du tram.