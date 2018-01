Clermont-Ferrand, France

Les passagers n'y verront rien, mais les conducteurs verront mieux. Ce nouveau poste de conduite doit être installé dans toutes les rames d'ici le début de l'année prochaine. Les modifications seront réalisées par les ateliers de la T2C de Champratel et coûtent quatre millions d'€uros.

A l'origine de ce projet, l'apparition de troubles musculo-squelettiques à la main chez des conducteurs. C'est le système de veille qui en est la cause: les conducteurs doivent prouver qu'ils sont vigilants en appuyant au moins deux secondes sur un bouton et en ne laissant pas plus de dix secondes entre deux appuis, sinon le freinage d'urgence se déclenche. A force d'appuyer au même endroit, les mains souffrent. Désormais, les conducteurs devront tenir une gâchette appuyée en permanence lorsqu'ils roulent et la relâcher à l'arrêt, avec le choix entre trois gâchettes différentes.

L'idée de transformer le poste de conduite a été lancée et menée par la T2C, son CHSCT, la SMTC et le constructeur du tram. Un travail en commun, avec des spécialistes (ergonome, sociologue du travail), qui est la grande originalité de ce projet et une première en France. Il a fallu quatre ans pour le mener à bien.

Une meilleure vision pour les 120 conducteurs du tram

Mais le projet est allé plus loin que revoir uniquement ce système de veille. L'ensemble de l'ergonomie du poste de conduite a été revue, notamment pour améliorer la vision du conducteur. Les systèmes de commande, l'affichage de la vitesse, la porte d'accès ont été modifiés. Des miroirs de quai ont été rajoutés. Mais le plus important, un nouveau siège, plus facilement réglable, a été installé.

Pour vérifier et valider toutes ces nouveautés, des conducteurs de la T2C, de morphologies différentes, sont régulièrement allés tester les aménagements dans l'usine alsacienne du constructeur du tram. Un travail présenté à des responsables de plusieurs réseaux de tramway (Lille, Paris, Montpellier, Dijon, etc...) plutôt séduits par cette nouvelle cabine de conduite et la vision qu'elle offre.