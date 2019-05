Clermont-Ferrand : la métropole propose un Code de la rue

Clermont-Ferrand, France

Avec l'arrivée des trottinettes électriques, des gyropodes, des mono-roues et la multiplication des modes de déplacements doux, Clermont Auvergne Métropole a décidé de publier son propre Code de la rue.

Le principe ? Un petit guide des bonnes pratiques qui rappelle les droits et les devoirs de chacun. "Ce n'est pas inventer une nouvelle réglementation ce sont des règles du code de la route et des règles de respect mutuelle", explique Odile Vignal, vice-présidente de la Métropole en charge du développement durable.

Il ne s'agit donc pas de créer de nouvelles sanctions. France Bleu a sélectionné trois règles à que rappelle le livret.

Piétons, n'oubliez pas la signalisation

Cette règle de base semble évidente. Pourtant, le guide rappelle l'importance de rester toujours vigilant car le piéton reste l'usager le plus vulnérable.

Il s'agit donc d'être attentifs aux autres notamment aux transports plus silencieux comme les vélos et les trottinettes. Enfin il ne faut pas oublier de regarder à droite et à gauche et traverser au passage piéton situé à moins de 50 mètres de l'endroit où l'on se trouve.

Cyclistes, interdiction de rouler sur les trottoirs

C'est régulièrement un sujet d'altercation entre piétons et cyclistes. Les piétons marchent parfois sur les pistes cyclables et, à l'inverse, les cyclistes roulent sur les trottoirs.

Le guide rappelle que les personnes à vélo sont invités à emprunter les aménagements cyclables et qu'ils ne sont pas autorisés à rouler sur les trottoirs sauf si ils ont moins de 8 ans.

Il est également interdit d’écouter la musique avec des écouteurs en pédalant ou encore d'utiliser son téléphone portable.

En voiture, laissez les piétons traverser au passage piéton

Le Code de la rue explique que les véhicules motorisés (voitures, camion, scooter, moto) doivent être les plus prudents même lorsqu'ils ont la priorité car ils sont moins vulnérables que les piétons ou encore les cyclistes.

Ils doivent donc automatiquement laisser les piétons traverser lorsqu'ils sont au niveau d'un passage piéton. Il est aussi important de vérifier son angle mort avant de tourner à droite au cas où un cycliste passerait par là. Le livret souligne enfin que les deux roues, comme les scooter, n'ont pas le droit d'emprunter les pistes cyclables.

Et les trottinettes électriques ?

C'est la réglementation la moins connue de tous. Les trottinettes électriques tout comme les gyropodes ont eux aussi des règles à respecter. Ils n'ont pas le droit de rouler sur les trottoirs, doivent rouler sur les pistes cyclables, peuvent circuler sur la chaussée mais seulement à 25 km/h maximum.

La Métropole précise que l'arrivée de trottinettes en libre service à Clermont-Ferrand n'est pas au programme.

Le code de la rue sera bientôt en ligne sur le site de la métropole. Il sera également disponibles en mairies et à la maison de la mobilité.