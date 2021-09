Clermont-Ferrand : la rame du tramway accidentée tractée dans la nuit au dépôt de Champratel

Mercredi dernier, un accident très rare s'est produit sur le réseau T2C à Clermont-Ferrand. Une rame de tramway a déraillé au niveau de l’aiguillage, après la station Campus, et a heurté un poteau LAC (ligne aérienne de contact) sur la voie opposée. Six personnes ont été légèrement blessées. Le SMTC a conclu à "une conjonction d’événements reposant sur des facteurs humains". La nuit prochaine, la rame en question devrait retourner au dépôt de Champratel.

Une opération nocturne

Les services techniques du SMTC, le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'agglomération clermontoise, sont parvenus remettre la rame sur la voie durant le week-end dernier, ce qui a permis de libérer les autres trois rames bloquées sur la ligne A.

Ensuite, il faudra tracter la rame défaillante jusqu'au dépôt. L'opération, qui débutera à minuit, pourrait prendre plus de trois heures : 12 km à parcourir à 5 km/heure, avec des pauses. La police va sécuriser le convoi.

Des travaux de réparation

Une fois la voie dégagée, les travaux de réparation du poteau arraché et de l'alimentation électrique pourront vraiment démarrer. Durée estimée : entre quatre et six semaines.

En attendant le retour à un trafic normal du tram, des bus de substitution circulent entre les stations CHU Montpied jusqu’à La Pardieu-Gare.