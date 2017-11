Clermont-Ferrand : la sécurité en question dans les transports en commun

Incivilités, insultes et caillassage... Les conducteurs de tramway et de bus n'en peuvent plus ! Il y a quelques semaines, ils ont exercé leur droit de retrait après l'agression d'un de leurs collègues.

L'insécurité devient quotidienne dans les transports en commun de l'agglomération clermontoise. Depuis peu, les caillassages sont aussi réguliers, notamment dans les quartiers sensibles comme aux Vergnes. Environ 90 faits violents ont été recensés depuis le début du mois de mai sur l'ensemble des lignes de bus et du tramway.

Suite à agressions, aucun service T2C ne peut etre assuré ce jeudi 26 octobre exceptées les lignes 31 à 36 et le transport à la demande. pic.twitter.com/UkUtha79Gh — T2C et Vous (@T2CetVous) October 26, 2017

J'ai toujours mon portable à la main quand je prends le tram - Rime, étudiante en école d'architecture

Le sentiment d'insécurité grandit également auprès des usagers de la T2C. "Tout à l'heure y'a une jeune fille qui m'a demandé à quelle heure on était présent dans le tramway" raconte Allison qui est médiatrice depuis quatre ans. Selon elle, il y a un réel besoin aujourd'hui sur l'ensemble du réseau : "Il faudrait qu'on soit plus nombreux pour s'étendre et être davantage présent aux heures de pointe"

"Je me rapproche des médiateurs quand je ne me sens pas trop en sécurité" confie Rime, cette étudiante qui prend le tramway quotidiennement. "Le plus souvent, j'essaie de ne jamais être seule et j'ai toujours mon portable à la main quand je prends le tram".

Plus de moyens

Face à la hausse importante des faits d'incivilité, les agents de la T2C réclament plus de moyens. Claude Desmarie, le secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), souhaite qu'à l'avenir les agents de contrôle et de médiation soient plus nombreux sur le réseau T2C.

"Il faut qu'on arrive à faire davantage respecter le règlement (...) par exemple dans les bus, tout le monde monte à toutes les portes, c'est un peu l'anarchie sur Clermont". Claude Desmarie suggère également que la police municipale soit davantage présente pour épauler les agents de la T2C.