Clermont-Ferrand: la vitesse limite à 30 km/h, ça se précise

Clermont compte 426 kilomètres de voirie. 86% de ces rues vont voir leur vitesse limite passer à 30 km/h mercredi prochain (28% des rues étaient déjà limitées à 30), un peu plus que les 75% prévus au départ. Depuis l'annonce il y a deux mois de cette réduction de la vitesse, les services de la ville ont étudié la question rue par rue et augmenté le périmètre prévu au départ.

Les clermontois ont vu apparaître sur les chaussées un 30 ou un 50 dans un grand rond, prélude à ce changement (il y en a 1070). Et d'ici le 1er décembre, 110 panneaux zone 30 seront déployées dans les entrées de ville. Cela signifiera donc aux automobilistes que c'est cette vitesse qui doit être respectée en absence de toute indication. Les axes qui resteront à 50 km/h auront eux un marquage au sol indiquant que c'est l'exception qui s'applique.

Ce sont les principaux axes de la ville, là où la circulation est la plus importante, qui resteront à 50 km/h (ou qui passeront de 70 à 50). Un changement qui fait râler de nombreux automobilistes, ainsi que l'opposition, mais qui doit permettre d'apaiser la ville et de réduire les risques pour les usagers les plus fragiles, piétons et cyclistes. Par exemple toutes les rues où il y a un accès à une école seront systématiquement à 30.

Pour les usagers les plus fragiles

Pas question d'interdire la voiture en ville, l'idée est de rééquilibrer l'espace public, réservé uniquement à la voiture jusqu'à il y a quelques années. En incitant à se déplacer autrement qu'au volant. Et pour savoir quels sont les effets de cette réduction de la vitesse limite, des études comparatives vont être réalisées dans les prochains mois, sur le report vers les autres moyens de transports mais aussi sur le niveau sonore, la qualité de l'air et la fluidité de la circulation.

Les accidents mortels de piétons et cyclistes au mois d'octobre ont rappelé les dangers que peuvent encourir les usagers les plus fragiles. Cette limitation permettra aussi de créer 23 kilomètres de double sens cyclables supplémentaires sur les voies en sens uniques qui passent à 30 km/h. Avant des aménagements de la voirie pour mieux protéger piétons, cyclistes, utilisateurs de trottinettes, etc... Les "ondes vertes", les axes où les feux passent au vert si on respecte la vitesse limite, seront réglés pour tenir compte de cette nouvelle limitation de vitesse.

La limite de cette mesure est son respect par les conducteurs, qui pour beaucoup dépassent déjà les 50. La municipalité compte sur le civisme des automobilistes ainsi que sur le fait qu'ils s'aperçoivent que ça ne sert à rien de continuer à accélérer quand le feu est rouge 100 mètres plus loin. Mais il faudra de toute façon aussi avoir recours à des contrôles réguliers, la peur du gendarme (en l'occurrence du policier) reste probablement le moyen le plus efficace de faire respecter le code de la route. Après tout de même une période d'adaptation, le temps de prendre de bonnes habitudes.