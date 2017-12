Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France

Ne pas payer son stationnement ne sera plus une infraction. On ne paiera donc plus une amende mais un Forfait Post-Stationnement, autrement dit une redevance pour avoir le droit d'occuper le domaine public.

A Clermont, l'addition va augmenter de trois €uros, de 17 à 20 €. Ce nouveau montant forfaitaire a été validé ce jeudi soir à l'issue du vote des conseillers municipaux réunis pour la dernière séance de l'année 2017. Pas de changement en revanche concernant la tarification et les durées autorisées des zones de stationnement. Le bonus de 20 minutes gratuites pour tout ticket payé est également maintenu.

Trois cas de figure en fonction du montant réglé et de la durée de stationnement :

L'automobiliste règle son stationnement (en espèces, carte bancaire ou via son mobile), se conforme au tarif en vigueur sur la zone et respecte la durée recommandée qui lui est indiquée. Rien ne change pour lui.

Il a payé de façon insuffisante. La partie du stationnement déjà réglée sera déduite du Forfait Post-Stationnement.

L'automobiliste ne paie pas son stationnement ou dépasse la durée autorisée de la zone. Il est alors en défaut de paiement et devra s’acquitter de la totalité du FPS, soit 20 €.

Cette réforme ne concerne que le stationnement payant. Pas de changement en revanche pour le stationnement "gênant" (trottoirs, passages piétons, pistes cyclables, places pour les personnes à mobilité réduite).

Ce changement a un coût important pour la ville de Clermont: entre la mise en place et des recettes plus faibles, la perte est estimée à 700.000 €uros par an.

Ailleurs en Auvergne

Riom : 16 € (délai 48 heures). Majoré à 30 €. (Extension zone payante)

Issoire : 17 €

Thiers : Disque bleu

Aubière: Disque bleu

Beaumont: Disque Bleu

Chamalières : 17 € (délai de trois mois). Majoré à 50 €

Vichy : 17 € (délai de cinq jours). Majoré à 30 €

Montluçon : 17 € (délai de trois mois). Majoré à 50 €. (mise en place du paiement par carte bleue et smartphone)

Moulins : 10 € (à payer dans les 20 heures). Majoré à 25 €

Aurillac : 17 € (délai de cinq jours). Majoré à 35 €

Saint-Flour : la décision sera prise dans le 1er trimestre 2018

Brioude : Disque bleu