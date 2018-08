Clermont-Ferrand, France

Une rentrée dans les temps. Après les travaux démarrés en mai dernier - travaux qui avaient engendré une rupture partielle de la circulation jusqu'en juillet puis totale par la suite - le tramway va à nouveau circuler sur ses rails clermontois. Le chantier avait consisté à réhabiliter le viaduc des Carmes notamment. Ce lundi ce sont des essais "à blanc", sans passagers, qui vont démarrer. Nicolas Farge, chargé de projet tramway au SMTC : " C'est nécessaire pour vérifier que tous les ouvrages réalisés pendant ces trois mois et demi de chantier sont bien compatibles avec le passage du tramway. Il nous faut une semaine d'essais techniques. Ca se passe progressivement, on va démarrer avec une vitesse 'au pas' puis on va monter petit à petit à la vitesse commerciale. Jeudi et vendredi, il y aura plusieurs passages de rames à blanc pour s'assurer que là vraiment on peut reprendre l'exploitation en toute sécurité. "

La rentrée pour les usagers est prévue pour le lundi 27 août. Attention donc si vous avez pris de mauvaises habitudes en l'absence de circulation des rames. Surveillez bien la signalisation et ne circulez pas sur les voies du tramway.

C'est la troisième année consécutive que le réseau de tramway subit des travaux. Après 2016 et 2017, Nicolas Farge assure qu'il ne devrait plus y avoir d'interruptions de la circulation liées à des travaux avant 2021.