Clermont-Ferrand,

Terminés les bus de substitution, le tram va reprendre son carrousel habituel avec une centaine d'allers-retours quotidiens, de 4H22 à 1H25. C'est la fin de trois mois et demi sans tram, une coupure estivale faite en deux fois cette année. Les essais de la semaine dernière ont permis de valider les travaux réalisés depuis le mois de mai, en particulier sur le viaduc des Carmes. Depuis 2016, c'est la troisième coupure pour travaux, ce qui représente presque un an sans tram pour la partie sud de la ligne, la plus impactée.

Comme à chaque coupure, il a fallu une semaine de tests et de marches à blanc pour vérifier que la circulation peut reprendre normalement. La géométrie de la plateforme a par exemple été examinée en profondeur avec un point de contrôle tous les 2,5 centimètres. Les délais sont respectés, c'était essentiel, il fallait être prêt pour la rentrée.

Refaire attention au tram

Ces travaux réalisés depuis trois ans permettent au tramway clermontois de repartir pour un nouveau cycle. Les gros travaux sont terminés et, à priori, il ne sera pas nécessaire d'avoir recours à de grosses coupures estivales avant une dizaine d'années. Malgré tout, le tram devrait encore être à l'arrêt d'ici quatre à cinq ans, mais ces petites coupures estivales ne dépasseront pas trois semaines, leur impact sera donc assez limité.

Les usagers vont donc retrouver leurs habitudes et un temps de parcours réduit par rapport au bus de substitution. Les automobilistes et les piétons vont de nouveau devoir faire attention au tram. Et la circulation devrait être un peu plus facile entre la place Delille et celle du 1er mai, où l'avenue Georges Couthon (la chaussée Claudius) est de nouveau ouverte dans les deux sens depuis jeudi dernier.

En revanche, pas de changement boulevard Trudaine; les couloirs de bus créés pour les bus de substitution restent en place, du moins pour le moment. Un choix qui doit permettre de vérifier l'impact sur la circulation et le gain de temps pour les lignes de bus (notamment 3 et 4) qui passent à cet endroit. Une expérience dont la durée n'est pas encore fixée.