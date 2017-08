Clermont-Ferrand : le tramway reprend du service après deux mois de travaux

Des rames vont circuler dès ce lundi matin mais ce sera sans voyageurs. Le SMTC doit passer par une phase d'essais et de roulage pour valider les travaux entrepris cet été. Une période également utile pour se réhabituer à la circulation du tramway dans les rues de Clermont-Ferrand.

Près de deux mois de travaux ont été nécessaires pour remettre en état de la ligne du tramway. Il a fallu poser des couches de renouvellement en enrobé, changer certaines portions de rail de guidage ou encore couler du béton sur des stations. Malgré quelques petits désagréments, le calendrier a été respecté et le tramway sera remis en service commercial le lundi 28 août. A une condition, que la phase de tests qui démarre ce lundi ne révèle rien d'anormal. Des tests dynamiques (à vitesse variable) vont durer pendant deux jours, idem pour la phase de roulage à blanc jeudi et vendredi avec un cadencement d'une rame par demi-heure.

Appel à la vigilance lancé par le SMTC - @SMTC

Qui dit remise en service du tramway, dit forcément appel à la vigilance. A l'arrêt tout l'été, on a fini par s'habituer à ne plus le voir circuler. Le SMTC et T2C appellent les piétons, les cyclistes et les automobilistes à reprendre les bonnes habitudes de cohabitation. Les phases de remise en circulation sont souvent des périodes accidentogènes. Le directeur des services techniques au SMTC, Pascal Malassenet, précise "le tramway fait 30 tonnes et ne s'arrête pas instantanément... Les conducteurs n'ont aucun moyen d'évitement.... Il faut faire attention aux abords de la plateforme, il faut respecter les signalisations aux passages piétons, attention aux carrefours pour les automobilistes"...

