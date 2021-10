A l'appel de la Fédération des Bikers de France, près de 500 motards de l'Allier et du Puy-de-Dôme se sont rassemblés ce samedi sur la place de Jaude. Ils demandent l'abrogation du texte de loi sur le contrôle technique des deux-roues motorisées après le recul du gouvernement début septembre.

Clermont-Ferrand : les bikers de l'Allier et du Puy-de-Dôme manifestent place de Jaude

Le 11 août dernier, un décret avait mis le feu aux poudres. Car il prévoyait d'instituer un contrôle technique obligatoire tous les deux ans à partir de 2023. La mesure concernait tous les véhicules motorisés à deux ou trois roues, y compris les voitures sans permis et les scooters de 50 cm3. Après 24 heures de vives réactions des fédérations de motards, le gouvernement avait annoncé que le décret était suspendu à la demande d’Emmanuel Macron. Mais le recul du Président de la République ne suffit pas.

Le décret de la colère

Les motards réclament l'abrogation du texte de loi. Et pour mettre la pression, ils ont manifesté ce samedi à Clermont-Ferrand. Un cortège est parti d'Aubière. Pour terminer la procession place de Jaude. "Nous étions 1200 au mois d'avril, et nous sommes toujours mobilisés" explique Mathieu, représentant de l'association dans l'Allier, et venu spécialement de Montluçon.

Des experts de la sécurité routière rappellent que les deux-roues motorisés sont impliqués dans seulement 2% des accidents, mais représentent 20% de la mortalité. Un delta inquiétant pour certains. Mais les motards restent campés sur leurs positions. Et refusent le contrôle technique tel qu'il était envisagé.

On ne veut pas voir le texte de loi ressortir du tiroir en 2023... Mathieu, responsable de la Fédération des Bikers de l'Allier

"Les motards entretiennent mieux leur machine que les automobilistes" avance Charles devant son imposante Harley Davidson. Une évidence pour les membres de la Fédération des Bikers de France qui se disent déterminés. "Ce n'est pas les motos qui causent les accidents, mais les routes qui sont dans un état déplorable en France" poursuit Bernard casque vissé sur la tête. "On réclame depuis longtemps les doubles glissières pour plus de sécurité, mais on a le sentiment d'être laissés au bord de la route".