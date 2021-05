Clermont-Ferrand : les FlixBus des Transports Coudert sont prêts à (re)partir

Et c'est une bonne nouvelle pour les Transports Coudert d'Issoire, la seule compagnie à effectuer des rotations pour FlixBus, au départ de Clermont-Ferrand. "On est très surpris de voir qu'on va reprendre dans de bonnes conditions. Il y a une semaine, on nous annonçait une reprise à 50%, et ce matin, Flixbus nous annonce que toutes nos lignes vont reprendre. On est prêt."

La gare routière de Clermont-Ferrand. © Radio France - Claudie Hamon

En effet, les dix bus orange et vert à destination de Nice, Lyon, Grenoble fonctionneront normalement sept jours sur sept et sans diminution de jauge. "Il y a beaucoup de demandes" précise Guy Chaptard. "Les réservations repartent de plus belle. J'espère qu'on va tenir le rythme car avec toutes ces semaines à l'arrêt, ça va être compliqué de reprendre. Heureusement que j'ai gardé mes 22 chauffeurs. Je ne suis pas inquiet, ce sont des professionnels"

Les quais de la gare routière de Clermont-Ferrand sont bien vides sans les Flixbus. © Radio France - Claudie Hamon

Sans les FlixBus, la gare routière de Clermont-Ferrand est bien vide. En temps normal, 30 000 départs s'effectuent ici, soit environ 100 à 150 000 voyageurs. "Avec la crise, c'est 30 à 40% de trafic en moins" précise Madeline Bernardet, la directrice. "Heureusement qu'on avait les bus Transdôme du département, en trafic réduit mais ils ont toujours fonctionné. Nous avons également en service trois compagnies portugaises pour les résidents qui avaient l'autorisation de circuler. Nous attendons avec impatience les Flixbus, quant au BlaBlaBus, ils ne circuleront qu'à partir du 12 mai."

FlixBus reprend donc du service ce vendredi, soit plus d'une centaine de lignes vers 140 destinations. Les cinq trajets les plus prisés sont Paris-Bruxelles, Paris-Lille, Paris-Le Havre, Paris-Caen, Lyon-Clermont-Ferrand. Et les cinq villes les plus demandées sont Paris, Lyon, Toulouse, Bruxelles et Bordeaux.