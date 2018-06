Cette exposition temporaire est l'occasion de découvrir le Bibendum dans tous ses états. Né en 1898 sous la plume du dessinateur O'Galop, la silhouette ronde et blanche du Bibendum est devenu en 120 ans le symbole de la firme clermontoise dans le monde entier.

Exposition temporaire Bibendum à l'Aventure Michelin du 27 juin au 31 décembre 2018 © Radio France - Claudie Hamon

En 120 ans, Bibendum a eu mille et une vies à travers le monde entier. En visitant l'Aventure Michelin, vous découvrirez l'évolution graphique du personnage. A sa naissance il porte un lorgnon, fume le cigare, porte des boutons de manchette. "L'évolution graphique du Bonhomme Michelin est représentative de la démocratisation de l'automobile, précise Stéphane Nicolas, responsable du patrimoine historique de Michelin. _Au fil du temps, il perd tous ses accessoires pour devenir le compagnon universel de la mobilité_."

Edouard et André Michelin en 1894 : "avec des bras, cela ferait un bonhomme." © Radio France - Claudie Hamon

Cette exposition temporaire est l'occasion de découvrir le Bibendum dans tous ses états. Bibendum mécanicien avec une clé anglaise, Bibendum en cosmonaute mais aussi chef de gare à l'époque des Michelines. Les pneus Michelin traversent le temps et les paysages. "Le bibendum est un personnage qui peut piloter tous les engins qui servent à se déplacer, c'est le compagnon universel du voyage." poursuit Stéphane Nicolas.

En consultant les archives, les organisateurs de l'exposition ont découvert des pans de vie inconnus de Bibendum. Lors du salon de l'automobile de 1952, la firme salue l'évolution technique et la maitrise des matériaux. L'avènement du pneu radial est illustré par le mariage de Bibendum, le mariage de l'acier et du textile.

Bibendum se marie en 1952 pour saluer le pneu radial, le mariage de l'acier et du textile. © Radio France - Claudie Hamon

Pour profiter pleinement de cette exposition cet été, six nocturnes sont organisées en juillet et en août. Et des animations sont prévues pour les jeunes de trois à 12 ans.