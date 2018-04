Clermont-Ferrand, France

Mobilisation en légère hausse pour les motards. Ils étaient 1 400 réunis place du Premier Mai à la mi-journée afin de se mobiliser contre la baisse de la limitation de la vitesse. En juillet prochain, sur les routes départementales, on devra rouler jusqu'à 80 km/h et non plus 90 km/h comme aujourd'hui.

Les motards en colère quittent actuellement la place du 1er mai. Toujours aussi mobilisés contre le 80 km/h pic.twitter.com/h05fPh509A — Mickaël Chailloux (@Mike_Chailloux) April 14, 2018

Le cortège est parti avec quelques minutes de retard. Les organisateurs attendaient le retour de leur délégation, reçue à 14 heures par la préfecture du Puy-de-Dôme. Ils ont pu exposer leurs griefs contre cette mesure, qu'ils jugent profondément injuste."C'est la réforme porte-monnaie" s'exclame Thomas, motard venu du Cantal pour l'occasion.

Plusieurs centaines de motards ont défilé place du Premier Mai © Radio France - Mickaël Chailloux

L'état des routes en question

Pour Jean-Pierre, clermontois, rouler en moto risque de devenir compliqué : en effet, "rouler à 90 km/h c'est déjà compliqué avec ces engins. C'est comme si on obligeait les vélos à rouler à très faible vitesse..." Pour Thomas, baisser la vitesse n'est pas la solution. Il faudrait _"plus de glissières de sécurité sur les petites routes"_selon lui pour améliorer la sécurité routière.

Pour ces motards, il faudrait d'abord rénover et mieux éclairer les routes départementales © Radio France - Mickaël Chailloux

Les motards promettent de ne rien lâcher...mais sans vraiment se faire d'illusion. "Avec ce gouvernement rien ne va bouger....on n'a qu'à patienter 4 ans!" s'insurge Thomas.