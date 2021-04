Clermont-Ferrand: bus et tramway au ralenti au mois d'avril

Pour ce confinement nouvelle version, la T2C réduit le nombre de tramways et de bus en circulation, dans la plus grande discrétion.

Christophe emprunte les bus de la ligne 4 tous les jours. Cet abonné travaillait ce lundi de Pâque et, comme il le fait chaque soir, il a vérifié sur l'application de la T2C l'horaire exact de passage de son bus, ce qui lui permet de ne pas attendre trop longtemps à l'arrêt. Même chose ce mardi matin avant de se rendre au travail mais cette fois, une alerte rouge barrait son écran, pour indiquer que de nouveaux horaires étaient mis en place à compter de ce jour.

Aucun mail ou SMS n'a été envoyé à cet abonné les jours précédents pour le prévenir de ces changements. Il n'y avait pas d'alerte non plus sur l'application pour permettre aux usagers d'anticiper ces horaires réduits. Ce n'est que le jour de la mise en place de ces nouveaux horaires que l'information a été transmise, ce qui a sérieusement irrité Christophe et les habitués qu'il a retrouvé dans son bus.

Un message d'alerte ce mardi © Radio France - Capture d'écran

Comme lors des confinements précédents, la T2C réduit donc la fréquence des bus et tramways. Avec un tramway annoncé toutes les 5 à 15 minutes et des fréquences moins importantes pour les lignes de bus, au mieux une dizaine de minutes entre deux bus mais plus souvent le double. Une fréquence encore réduite en fin de journée après le couvre-feu.

Le dernier tram circule entre 21 heures et 22 heures selon le sens de circulation; c'est pratiquement trois heures plus tôt qu'en temps normal mais cela permet au personnel soignant travaillant au CHU d'avoir un tram au début ou à la fin de son travail. Les bus, eux, arrêtent également leur service plus tôt le soir. Pour Christophe, par exemple, il ne reste plus que trois bus pour rentrer chez lui, au lieu de huit en temps normal.

Les fréquences annoncées par la T2C

Pour le moment, seuls les horaires de semaine, du lundi au vendredi, sont connus. Ceux du week-end devraient être annoncés rapidement.