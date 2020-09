Clermont-Ferrand : pas de voitures ce dimanche mais des transports en commun gratuits

C'est une première, saluée par les uns et déjà vivement critiquée par les autres : le centre-ville de Clermont-Ferrand accueille ce dimanche de 10 à 17 heures sa première journée sans voiture. Une initiative menée par la métropole et qui doit permettre de découvrir les modes de déplacement alternatifs à la voiture en profitant de nombreuses animations.

Transport en commun gratuits et renforcés

Pour cette journée, et pour "ne pas être coincé", les transports en commun seront gratuits ce jour-là. On rappelle que les transports en commun gratuits le week-end sont une promesse de campagne du maire et président de la métropole Olivier Bianchi.

Ce dimanche, l’offre sera renforcée de 10 heures à 18 heures sur les lignes A, B et C et sur les C.vélo.