Clermont-Ferrand : payez votre stationnement avec votre smartphone

A Clermont-Ferrand, on peut désormais payer son stationnement via une application sur smartphone.

Voilà qui devrait simplifier la vie des automobilistes amenés à se garer dans Clermont-Ferrand. Après les nouvelles bornes équipées du paiement par carte bancaire, voilà le paiement à distance via l'application ParkNow.

Deux options pour remplir virtuellement votre parcmètre : télécharger l'application sur son smartphone ou accéder au site internet depuis un ordinateur. Reste à renseigner votre plaque d'immatriculation et vos coordonnées bancaires. Une fois garé, l'application détecte votre lieu de stationnement, vous n'avez plus qu'à indiquer la durée souhaitée et payer. Les agents de la ville contrôlent ensuite que vous avez bien payé en lisant votre plaque avec leur terminal connecté au service.

Les plus : plus besoin d'avoir de la monnaie sur vous, la possibilité de prolonger le temps de stationnement à distance... tout cela, bien sûr à condition d'avoir une connexion internet. L'application sélectionnée par la mairie de Clermont-Ferrand prend évidemment une commission pour le service mais les statistiques montrent que dans les villes où ce système a été mis en place, les automobilistes sont plus nombreux à payer leur parking.