Le trafic sera encore très perturbé ce dimanche et ce lundi sur le tram et le réseau de bus de l'agglo de Clermont-Ferrand. La T2C a communiqué sur les prévisions de circulation ce samedi.

Clermont-Ferrand : peu de bus et de tramway circuleront ce dimanche et ce lundi

Clermont-Ferrand, France

La grève au sein du réseau T2C se poursuit. En conséquence, le trafic sera très perturbé encore ce dimanche et ce lundi.

Ainsi, les lignes qui circulent d'ordinaire sur le réseau T2C fonctionneront uniquement de 12h30 à 19h30 ce dimanche. Là encore, la T2C prévoit un service très perturbée. Cela concerne les lignes B, C, 3, 4, 9, 10, 12 et 21, ainsi que le tramway (ligne A).

Lundi, le réseau sera actif de 6 heures à 20 heures. Le tramway fonctionnera de 6h à 20h en service réduit. La T2C promet un tram toutes les 20 minutes, un bus B toutes les 25 à 30 minutes et un bus C toutes les 30 à 45 minutes. En revanche, pas de service assuré pour les lignes 7, 8, 10, 13, 21, 22, 23, 25 et 27. En revanche les lignes 26, 28 et jusqu'à 37 circuleront.

Peu de TER, un seul Intercités

Les prévisions du trafic en Auvergne-Rhône-Alpes pour ce dimanche sont certes un peu mieux que celles des derniers jours. Mais, ce sera encore une journée galère. Comptez en moyenne 1 TER sur 11, 1 Intercités sur 6 et 1 TGV sur 5. Concernant les TER, la SNCF annonce que le plan de transport est renforcé par la commande de 280 autocars. Vous êtes invités à vous renseigner sur la circulation de votre train sur l’Assistant SNCF et sur le site TER. Un seul aller-retour est prévu entre Clermont-Ferrand et Paris.