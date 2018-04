Le schéma cyclable a été voté vendredi dernier et présenté ce mardi. Clermont Auvergne Métropole veut rattraper son retard et favoriser la circulation des vélos, en ville mais aussi dans toute l'agglomération.

Olivier Bianchi, le président de Clermont Auvergne Métropole, les appelle des vermicelles. Ce sont les petits bouts de piste ou de bande cyclable* réalisés au fil des ans. Le problème: l'absence de continuité, l'itinéraire aménagé s'arrête souvent brutalement et les vélos se retrouvent orientés au beau milieu de la circulation. C'est la principale plainte des cyclistes clermontois, recensée lors du récent baromètre des villes cyclables, qui demandent à rouler en sécurité.

Clermont a pris du retard et raté le tram en marche il y a dix ans lors de la construction de la ligne de tramway. Les grands travaux de l'époque auraient permis de réaliser un réseau structurant mais faute de volonté politique, il n'a été construit que sur quelques tronçons, les plus faciles.

Le futur réseau structurant - Clermont Auvergne Métropole

Ce réseau structurant est donc enfin à l'ordre du jour avec le schéma cyclable. Des grands axes sécurisés qui doivent permettre de relier les villes de l'agglomération au centre de Clermont. Le premier objectif, Cournon - Clermont. Le temps de trajet ne serait pas forcément beaucoup plus long qu'en transport en commun ou qu'en voiture, encore faut-il une infrastructure dédiée aux cyclistes. Les autres itinéraires prioritaires sont Pérignat - Aubière, à Clermont Léon Blum - Cézeaux (pour les étudiants) et Cataroux - La Combaude, enfin à Chamalières de Fontmaure à Claussat.

Un code de la rue

Il faudra tout de même 10 ans pour réaliser ce schéma cyclable, ce que regrette l'opposition qui aimerait aller plus vite, pour un budget de 31 millions d'€uros. Cette année, Clermont Auvergne Métropole va d'abord lancer des expériences, en particulier de marquage au sol. Après concertation avec les associations cyclables, les itinéraires cyclables ne seront pas peints au profit d'un marquage spécifique et tout aussi visible.

Au delà de ce schéma, d'autres actions doivent permettre de faciliter le partage de l'espace public. Le premier, c'est l'élaboration d'un code de la rue, pour rappeler aux piétons, cyclistes ou automobilistes d'être attentifs aux autres. Il y aura également plus de stationnements pour les vélos, notamment un box collectif de 150 places à la gare et des stationnements réservés dans les parkings souterrains. Enfin dernier projet, une journée sans voiture, comme cela se fait déjà à Paris et dans de nombreuses villes.

* une piste cyclable est un itinéraire protégé de la circulation automobile, au contraire d'une bande cyclable, souvent une bande peinte au sol sur le côté de la chaussée.