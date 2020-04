La fin du confinement devrait marquer un retour (progressif) des déplacements. Mais le nécessaire respect des distances et de nouvelles habitudes pourraient modifier notre façon de nous déplacer. A Clermont, Vélo-Cité 63 fait des propositions pour faire plus de place aux piétons et aux cyclistes.

Clermont-Ferrand: plus de place pour piétons et vélos après le confinement?

Une des propositions de Vélo-Cité 63 avenue Edouard Michelin: une voie de circulation serait remplacée par une bande cyclable et un passage plus large pour les piétons

Cela s'appelle l'urbanisme tactique: la mise en place simple, rapide et à moindre coût d'aménagements qui vont permettre de modifier l'utilisation de l'espace public. L'exemple le plus récent, ce sont les bandes installées au sol dans et devant les magasins pour faire respecter les distances de sécurité. Cela peut aussi être la suppression de places de stationnement pour élargir un trottoir ou bien la création de pistes ou bandes cyclables éphémères. Des aménagements simples et provisoires.

L'urbanisme tactique pourrait bien être la tendance de cette sortie de confinement. De nombreux usagers risquent de délaisser les transports en commun pour éviter les risques de promiscuité. Il faudra donc trouver d'autres modes de déplacement. Il y a la voiture à condition de faire avec les bouchons et surtout de trouver une place pour se garer. Ce sont surtout la marche et le vélo qui devraient constituer l'alternative principale, d'autant plus que la majorité des déplacements en ville font moins de trois kilomètres.

Cela implique de faire de la place pour cyclistes et piétons et redistribuer l'espace public, en particulier pour que les piétons puissent se croiser à au moins un mètre de distance. De nombreuses villes à l'étranger ont commencé à mettre en place un urbanisme tactique et des villes françaises devraient suivre. Montpellier a été la première à annoncer la création de pistes cyclables provisoires, Rennes, Nice, Grenoble, Nantes, Paris et d'autres devraient suivre.

Les modes de déplacement les plus efficaces pour un même espace utilisé au sol - Publication Ademe et FUB 2013

En attendant Clermont-Ferrand

Rien n'est prévu pour le moment à Clermont-Ferrand, Vélo-Cité 63 a donc fait des propositions. Qui dit association cycliste dit évidemment pistes et bandes cyclables. Vélo-Cité propose 26 kilomètres, en particulier sur les principaux axes à 2x2 voies: l'axe nord-sud (boulevards Clémentel, Léon Jouhaux, Saint-Jean, Jean Moulin et avenue du Roussillon), les boulevards nord (Fernand Forrest, Daniel Mayer, Maurice Pourchon, Lavoisier), ou encore l'axe circulaire au sud du centre ville (Aristide Briand, Jean Jaurès Côte Blatin). Certains de ces axes ont été "testés" par les Vélorutions organisés avant les élections municipales, ce qui a permis de démontrer que la circulation automobile n'était pas gênée malgré une voie de circulation en moins.

Vélo-Cité 63 ne pense pas qu'aux cyclistes mais également aux piétons, avec en particulier des élargissements de trottoirs pour que les piétons puissent rester éloignés les uns des autres. Cela pourrait être le cas par exemple rue Bonnabaud-rue Gabriel Perri.