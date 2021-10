Clermont-Ferrand : retour à la normale prévu le jeudi 7 octobre sur la Ligne A du tramway

Le chantier de réparation sur la ligne de tram aura duré un peu plus d'un mois et touchent à leur fin. Un soulagement pour les usagers... et les conducteurs de T2C. Explications de François Rage, le directeur du SMTC.

Si vous galérez dans les transports clermontois, bonne nouvelle. La ligne A du tramway devrait reprendre du service sur l'intégralité du tracé le jeudi 7 octobre prochain. Elle est interrompue depuis le 1er septembre, suite au déguidage d'une rame juste après la station Campus dans le quartier des Cézeaux.

Depuis un mois, des bus de substitution ont été mis en place entre entre les stations du CHU Montpied et La Pardieu pour assurer la continuité du service public.

Mettre des bus de substitution nécessite 15 chauffeurs supplémentaires chaque jour - François rage

Le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'agglomération clermontoise a annoncé ce vendredi dans un communiqué que le chantier touchait enfin à sa fin et "nous sommes dans les temps", explique François Rage, président du SMTC, à France Bleu Pays d'Auvergne. "Au lendemain de l'accident, j'avais envisagé quatre à six semaines de travaux, donc on est plutôt dans la limite inférieure, mais ça correspond aux estimations qu'on avait pu avoir dès les heures suivant l'accident. C'est conforme."

Un calendrier de travaux plus que respecté, voilà qui devrait soulager les usagers - abonnés ou non - de la Ligne A. "C'est une bonne nouvelle pour les usagers", se félicite François Rage, "c'est pour ça qu'on a fait le plus rapidement possible pour que les usagers puissent retrouver une circulation plus apaisée et plus rapide. Une bonne nouvelle aussi pour les agents de la T2C, puisque mettre des bus de substitution nécessite 15 chauffeurs supplémentaires chaque jour. Donc, du coup, des modifications d'emploi du temps, etc... C'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Le tramway va pouvoir enfin retrouver son cheminement normal."