Clermont, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Un dernier coup de chalumeau, et le relief prend forme. "C'est l'ajout des bandes grises qui permet d'obtenir l'impression en 3D". Les agents de la municipalité terminent le travail. Quelques cônes sécurisent la zone. Et les véhicules sont ralentis par l'intervention à l'angle des rues Ramond et Lagarlaye. "J'ai vu ce truc, c'est bizarre" dit cette femme au volant de sa voiture, "c'est bien, je l'ai vu de loin, c'est étonnant" renchérit ce conducteur pressé.

"L'effet 3D attire le regard des usagers de la route", explique Thomas Jardia, en charge de l'étude qui va suivre l'installation de ce nouveau dispositif, "on va chercher à savoir comment se gère les conflits avec ce nouveau marquage au sol" ajoute le technicien.

Un croisement très fréquenté

Pour la mairie de Clermont, ce premier passage piéton en 3D est un test. "Ça interpelle, on peut être surpris" reconnaît Cyril Cineux, adjoint en charge des transports et de la circulation à Clermont, "c'est le code la route, on doit s'arrêter au passage piéton, et c'est aussi le centre ville avec un axe piéton important entre les places de Jaude et des Salins". Une enquête doit maintenant démontrer, ou pas, l'intérêt du dispositif.