Clermont-Ferrand : une cinquantaine de manifestants en marche contre l'avion

Malgré la météo capricieuse sur Clermont-Ferrand, les militants ont répondu à l'appel conjoint d'Alternatiba, d'ANV-Cop 21 et de Greenpeace pour la "marche sur les aéroports", mouvement qui s'étend au niveau national. Progressivement, leur nombre est passé d'une dizaine à une cinquantaine au début de la marche.

Le but : diminuer le nombre de liaisons quotidiennes entre Clermont et Paris

"C'est une mobilisation pour encourager le développement de déplacements plus vertueux, des mobilités douces ou du train", précise Adrien, bénévole pour Alternatiba. Les militants critiquent aussi les subventions données par les collectivités à l'aéroport. "À Clermont-Ferrand, nous percevons le maintien de ces sommes à destination d'un secteur polluant en décalage avec la déclaration de l'état d'urgence climatique adoptée par la Ville en décembre dernier", continue-t-il.

Les manifestants réfutent toute volonté de fermer la ligne aérienne avec la capitale, qui représente 13000 emplois directs et indirects en Auvergne. Ils aimeraient une réduction du nombre de liaisons quotidiennes entre Clermont et Paris (deux aller-retour avec Orly, quatre avec Roissy actuellement), pour assurer des taux de remplissage à 80-90%. L'idée étant aussi de rediriger les subventions vers le secteur ferroviaire et de faire de la reconversion d'emploi. "C'est un gros travail et des emplois vont nécessiter des reconversions totales, mais des compétences peuvent être utilisées pour le secteur ferroviaire", conclut Adrien.