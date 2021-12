Clermont-Ferrand: une Vélorution festive avec le Père Noël

Les deux dernières avaient été sombres, pour rendre hommage aux cyclistes tués dans l'agglomération clermontoise. Cette fois, cette Vélorution se voulait festive, avec le Père Noël et son traineau, enfin sa charrette, pleine de cadeaux. Il y avait d'ailleurs plusieurs cyclistes déguisés en Père Noël pour donner un peu plus de couleur à ce défilé, ouvert par des policiers municipaux en vélo.

Mais une Vélorution, c'est aussi pour demander plus de place pour pouvoir circuler en sécurité en ville. Une question qui ne concerne d'ailleurs pas que les cyclistes, c'est pour cela que le cortège est passé devant deux écoles du centre-ville, Nestor Perret et Edgar Quinet. Deux établissements devant lesquels le stationnement est anarchique aux heures d'entrée et de sortie de cours. Les organisateurs de la Vélorution aimeraient bien que la ville de Clermont mette en place des "rues aux écoles", c'est à dire une rue fermée aux voitures matin et soir pour permettre aux enfants d'être en sécurité en allant en classe.

Et puis les cyclistes sont allés déposer leur liste de cadeaux à la mairie de Clermont. Ils demandent à peu près tous le même cadeau: plus de pistes cyclables et une continuité des infrastructures, pour pouvoir rouler en sécurité. Même si le nombre de pistes augmente, il n'augmente pas aussi vite que le nombre de cyclistes, qui a explosé depuis cinq ans dans Clermont. Des infrastructures qui plus est trop souvent occupées par des automobilistes irrespectueux.