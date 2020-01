Clermont-Ferrand: une Vélorution pour demander plus de place pour les cyclistes

Clermont-Ferrand, France

Ils avaient des vélos classiques, à assistance électrique ou bien des C-Vélos et beaucoup de sonnettes pour l'ambiance. La plupart des cyclistes portaient un gilet jaune ou des équipements fluorescents, indispensables à l'heure où le jour commence à se lever. Beaucoup d'entre eux font du vélotaf, c'est à dire qu'ils utilisent leur vélo pour le trajet domicile - travail.

Avant le départ, les conversations tournaient beaucoup autour des mérites des équipements de pluie que portaient les uns et les autres, au moment où une bonne averse tombait sur Clermont. La pluie qui s'est arrêtée à 8 heures, pour le départ de cette Vélorution. De toute façon, plus que les intempéries, les cyclistes craignent surtout les autres usagers de la route quand ils doivent rouler au milieu de la circulation.

D'autres Vélorutions avant les municipales

Comme le 18 novembre dernier, le parcours empruntait les boulevards Aristide Briand, Jean Jaurès et Côte Blatin. Une artère très large et réservée aux voitures. Il y a 17 à 18 mètres d'une façade à l'autre, un espace occupé par trois voies de circulation et des places de stationnement de chaque côté. La voiture utilise entre 14 et 15 mètres de largeur, les piétons ont droit au peu d'espace restant.

Une voie pour les vélos, deux voies pour les automobiles © Radio France - Emmanuel Moreau

Ils étaient une soixantaine pour la première Vélorution, un peu moins cette fois mais une "masse critique" suffisante pour occuper une voie de circulation. Sans perturber plus que cela les automobiles; le passage de trois à deux voies n'a pas provoqué de bouchon. Une seconde démonstration en deux mois qu'il est possible de faire une place au vélo et que tous les modes de circulation peuvent se mélanger, à condition d'avoir des itinéraires cyclables sécurisés. C'est ce que propose l'association clermontoise Vélo-Cités 63, avec son REV, Réseau Express Vélo.

Les cyclistes profitent de cette campagne pour influer sur les politiques. D'autres Vélorutions sont prévues avant les élections municipales, un mardi matin sur deux, à chaque fois sur de grands axes non sécurisés à deux ou trois voies de circulation automobile. La prochaine aura lieu le 11 février sur le boulevard Lavoisier. Ensuite rendez-vous le 25 février avenue Edouard Michelin et le 10 mars boulevard Lafayette et avenue Lagarlaye.