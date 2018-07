Clermont-Ferrand : vers un parking payant au CHU Gabriel-Montpied

Par Eric Le Bihan, France Bleu Pays d'Auvergne

La cohabitation sur le parking est de plus en plus chaotique. Les 1.470 places ne suffisent plus à accueillir les agents hospitaliers, les visiteurs et ceux qui profitent de cette gratuité. Au point qu'une pétition a été lancée et que la direction planche sur un nouveau parking... payant !