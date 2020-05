Clermont-Ferrand : ViaMichelin une application qui s'adapte à la crise sanitaire

ViaMichelin est à la fois un site web qui permet de préparer son voyage et une application à télécharger sur son smartphone pour naviguer. En fait, c'est un outil digital très réactif. "On a l'avantage d'avoir un service qui existe depuis 20 ans maintenant" explique Thomas Nirschl, directeur digital de ViaMichelin et de Michelin Voyage, le pendant digital du Guide Vert.

En téléchargeant l’application sur votre smartphone ou en préparant son voyage sur le site internet du même nom, les internautes peuvent repérer les hôtels, les restaurants, les lieux touristiques, même les pharmacies et désormais ils peuvent aussi naviguer en respectant la règle des 100 km grâce à l'onglet "Rayon 100km". Pour enrichir ce service, ViaMichelin s'appuie sur l'expertise des cartes Michelin qui date de plus d'un siècle. "Le digital nous apporte la liberté et la rapidité d'exécution, il permet de visualiser la limite des 100 km à ne pas franchir."

Thomas Nirschl, directeur digital de ViaMichelin et Michelin Voyage. - @Michelin

Non seulement, ViaMichelin nous aide à respecter les consignes, mais l’application nous indique aussi en temps réel, la carte en couleur de la pandémie. "La fonctionnalité Rayon 100 km permet aussi de se repérer sur la carte en couleur de la pandémie. Et ainsi l'internaute voit en temps réel la couleur vert ou rouge du territoire qu'il traverse. Je crois qu'on est les seuls à faire ça."

En plus, cette page spéciale « Rayon 100km » permet aussi d’accéder en un clic à l’attestation officielle de circulation du ministère de l’intérieur.

La page « Rayon 100 km » a déjà reçu près de 35 000 visites depuis le 6 mai.