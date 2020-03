Clermont-Ferrrand : le réseau des transports en commun s'adapte à l'épidémie de Coronavirus

Vous avez toujours la possibilité de prendre un bus ou un tramway dans l'agglomération de Clermont-Ferrand, mais le réseau T2C a adapté son offre et mis en place des mesures de précaution sanitaire pour les usagers et les conducteurs. Des dispositions qui s’inscrivent dans le le cadre du plan de continuité de l’activité.

Pour rappel, la vente de titres de transports (tickets) à bord des bus est suspendue. L’Espace T2C est fermé. Le public peut continuer à se procurer des tickets unité, ainsi que les carnets de tickets et la plupart des abonnements sur les distributeurs en stations tramway et sur les principaux arrêts des lignes B et C. Les tickets unités, ainsi que les carnets de tickets et certains abonnements, peuvent également être acquis sur l’application MyBus.

La montée par l’avant des bus est suspendue. Le public est invité à emprunter les portes médianes ou arrières. L’accès au poste de conduite est interdite. Le service des objets trouvés est fermé. A compter du jeudi 19 mars, les services T2C sont adaptés selon une offre réduite de l’ordre de 30 % de l’offre de service habituelle :

Lundi au samedi

Toutes les communes habituellement desservies par des lignes régulières le demeurent

L’offre – fréquence – est fortement réduite sur chacune de ces lignes

Les services de transport à la demande fonctionnent

L’amplitude de fonctionnement des services est restreinte, de 6 heures à 20 heures

Le tableau joint détaille le niveau de fréquence selon les lignes

Dimanche

Seules les lignes A, B et C fonctionneront De 6 heures à 20 heures, selon les horaires habituels du dimanche.