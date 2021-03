Clermont - Paris: le train du matin de retour à partir de ce mardi

Huit jour après sa disparition et le tollé qu'elle avait provoqué, le train du petit matin est de retour entre Clermont-Ferrand et Paris à compter de ce mardi. Il sera donc à nouveau possible d'arriver à la capitale pour 9 heures.

Il porte le numéro 5950. C'est le premier train du matin entre Clermont-Ferrand (5H29) et Paris (8H57), avec arrêts à Riom, Vichy, Moulins et Nevers. Depuis lundi dernier, il ne circulait plus, supprimé comme la moitié des trains reliant l'Auvergne à la capitale. Une modification de la desserte qui a provoqué un véritable tollé chez les auvergnats, usagers comme élus. Le train sans arrêt du matin, qui suit le 5950 de quelques minutes, avait déjà été supprimé, il n'y avait donc plus de possibilité d'arriver à Paris avant midi.

La SNCF a donc fait marche arrière. Le train du petit matin sera de retour à compter de ce mardi, toujours sans la moindre communication de la SNCF. La compagnie ferroviaire s'est contentée de remettre en vente des billets sur son site internet OuiSNCF.

Avec une arrivée annoncée en gare de Bercy, et non pas gare de Lyon comme l'information a circulé. Impossible de savoir avec certitude quel sera le terminus puisque la SNCF ne répond pas à nos demandes. Pour l'équilibre des circulations, un Paris - Clermont est également ajouté au programme quotidien, celui de 7H01. Ce qui fait donc cinq allers-retours par jour au lieu de quatre la semaine dernière mais huit en temps normal.

Peu de chances de retourner gare de Lyon

En tout cas, si un Clermont-Paris arrive gare de Lyon, ce ne sera que pour quelques jours. La SNCF ne veut plus y voir de trains avec des locomotives, comme c'est le cas du Clermont - Paris. La compagnie ferroviaire préfère des trains avec une cabine de conduite à chaque extrémité, comme les TGV. Cela évite des manœuvres de locomotives, des mouvements parasites pour l'exploitation de la gare avec le risque de perturbations que cela entraîne. C'est une des raisons du transfert des Clermont - Paris en gare de Bercy.

D'ailleurs, la SNCF a supprimé toutes les installations pour les locomotives en gare de Lyon. Son dépôt, (le "Charolais" car situé rue du Charolais), qui a hébergé les locomotives les plus prestigieuses du PLM et de la SNCF, a été rasé. Aujourd'hui, des immeubles sont en train d'être construits à son emplacement. Pour les locomotives du Clermont - Paris (et des TER Bourgogne), la SNCF a aménagé un grill (un mini-dépôt) du côté de Bercy.

Un retour des Clermont - Paris en gare de Lyon peut éventuellement s'envisager lorsque les rames neuves seront en service à partir de 2025. Elles auront une cabine de conduite à chaque extrémité mais cela reste peu probable car la grande gare est proche de la saturation. C'est dommage, car une arrivée gare de Lyon ferait gagner deux à trois minutes par rapport à l'arrivée à Bercy.